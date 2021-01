Sony Playstation 5 :

Comme nous vous l’avons informé hier, Arts électroniques vient de publier une nouvelle mise à jour pour Star Wars Jedi: Fallen Order dans le but d’améliorer ses performances et sa section audiovisuelle lors de la lecture dans PS5 et Xbox Series X / S à leurs versions PS4 et Xbox One. Désormais, la chaîne YouTube d’ElAnalistaDeBits a voulu en profiter pour créer une vidéo dans laquelle ils nous montrent à quoi ressemble le titre et fonctionne sur les consoles de la génération actuelle, en le partageant sur toutes. En plus, Dans une autre vidéo, il nous montre également la différence qui existe avec ce patch entre le titre sur PS4 Pro et PS5.

Star Wars Jedi: Fallen Order dans la prochaine génération

Comme EA l’a précisé hier, On remarquera les principales améliorations de l’augmentation qui a été faite du taux d’images par seconde et de sa stabilité sur toutes les plateformes de nouvelle génération, ce qui vaut également pour la résolution à laquelle se déroule l’aventure.. Un autre détail qui attire également l’attention est que les ombres semblent mieux paraître sur Xbox Series X que sur le reste des consoles. De même, nous vous rappelons que sur PS5, il n’y a qu’un seul mode d’affichage tandis que dans Xbox Series X, nous aurons un mode performance et un mode résolution.

Star Wars Jedi: Ordre déchu est une aventure d’action, de plateforme et d’exploration pour un joueur dans laquelle nous jouerons un Padawan qui n’a pas pu terminer sa formation avant que l’Ordre Jedi ne tombe après les événements de Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith. Dans le jeu, nous devrons vous accompagner dans un voyage à travers différents mondes pour résoudre un grand mystère tout en étant poursuivi par des inquisiteurs implacables de l’Empire. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous encourageons à jeter un œil à la fois à l’analyse que nous y consacrons et à notre guide complet.