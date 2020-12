Sony Playstation 5 :

Star Wars: Knights of the Old Republic est l’une des sagas de jeux vidéo les plus acclamées et appréciées par les fans de Star Wars, une série qui il nous a laissé deux grosses livraisons, l’original développé par BioWare et considéré par beaucoup comme un chef-d’œuvre du rôle occidental et une suite commandée Obsidienne, un titre qui a eu un lancement très mouvementé mais qui a fini par gagner l’approbation des fans avec le temps.

Un classique des RPG et de Star Wars

Maintenant, Médias Aspyr a annoncé qu’il sera en charge d’apporter ce dernier jeu, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, à la fois sur les appareils iOS et Android. En fait, son lancement est imminent et nous pourrons en profiter en Espagne et dans le reste du monde grâce à notre mobile à partir du prochain 18 déc. au prix de 14,99 $ (son prix en euros reste à confirmer).

«Les fans réclament depuis longtemps une version mobile de Star Wars Knights of the Old Republic II, nous sommes donc ravis de l’apporter enfin à ces appareils», a commenté Elizabeth Howard de Aspyr Media. “Nous sommes fiers de continuer à travailler avec Lucasfilm pour apporter des titres classiques comme celui-ci sur les plateformes modernes.“.

Si vous n’avez jamais joué à ce jeu, sachez que C’est un RPG classique qui se déroule cinq ans après les événements qui ont eu lieu dans Star Wars: Knights of the Old Republic. Comme vous pouvez le supposer, tout au long de l’aventure, toutes sortes de dangers nous attendent, des combats, un complot élaboré et de nombreuses décisions qui finiront par nous emmener vers le côté obscur ou clair de la Force. Sa sortie originale a eu lieu en 2004 pour Xbox, bien que peu de temps après, elle finisse également par atteindre PC, Mac et Linux.