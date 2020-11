Sony Playstation 5 :

Motif EA a publié la mise à jour 3.0 pour Star Wars: Squadrons, l’arcade du vaisseau spatial sorti en octobre pour PC, PS4 et Xbox One. La plus grande nouveauté réside dans l’optimisation du jeu pour le consoles nouvelle génération, mais aussi un nouveau Carte, des objets cosmétiques pour décorer les véhicules de la République et de l’Empire et plus encore.

Dans Xbox Series X et Xbox Series S il existe deux modes graphiques: a mode Performance compatible avec jusqu’à 120 images par seconde et des résolutions dynamiques jusqu’à 4K; et un mode qualité avec des “visuels améliorés”. Dans PS5 la qualité visuelle et éclairage, mais il n’y a pas de mode 120fps. En outre, la prise en charge de la fréquence d’images variable (VRR) pour les téléviseurs et moniteurs dotés de cette technologie.

Pilotes, réjouissez-vous! Les améliorations de nouvelle génération pour #StarWarsSquadrons ont atterri: ✔️ Prise en charge 120FPS et 4K

✔️ Visuels améliorés / options de performances améliorées

✔️ Amélioration de la qualité visuelle + éclairage

✔️ Prise en charge de la fréquence d’images variable Détails complets: https://t.co/zGBzr3Os58 pic.twitter.com/WW576N1E5y— EA Star Wars (@EAStarWars) 25 novembre 2020

La nouvelle carte est Port Fostar et est disponible dans les deux escarmouches comme dans les batailles de flotte multijoueur et coopératives. En parlant de PvP, un bug qui affectait principalement les joueurs avec ordinateurs modestes et ceux avec des connexions lentes: “Les joueurs qui n’ont pas fini de charger au début du jeu auront une opportunité supplémentaire de rejoindre le jeu en cours, au lieu de partir au début.”

Objets cosmétiques, paramètres d’équilibre et réalité virtuelle

Concernant les cosmétiques, deux aspects ont été ajoutés: le X-wing puissant allié, qui est basé sur le X-wing de Luke Skywalker coulé au large de Dagobah; et le Vndalo TIE combattant basé sur Sabine Wren. A cela, il faut ajouter deux nouvelles toiles (une de chaque côté), deux têtes pilotes pour l’Empire et trois Ensembles de vêtements (un pour la Nouvelle République et deux pour l’Empire).

D’autres changements de poids sont la compatibilité avec HOTAS (joysticks et systèmes de contrôle de simulateur) jusqu’à 128 boutons, ont été réalisés ajustements d’équilibre un Battle of Fleets, l’interface utilisateur a été retouchée en éliminant certaines erreurs, elles ont été ajoutées quatre nouveaux composants (expansion des propulseurs, torpilles perforantes, roquettes ioniques et tourelles de fusée) et ont été réalisées améliorations de la réalité virtuelle (Les paramètres inférieurs de la version PC nécessiteront des ordinateurs moins puissants). Vous pouvez lire les notes de patch complètes sur le site officiel.