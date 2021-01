Sony Playstation 5 :

Microsoft a annoncé les jeux faisant partie de la promotion Journées de jeu gratuites ce week-end pour les abonnés de Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Les utilisateurs de Xbox One et Xbox Series X / S peuvent jouer à Star Wars: Squadrons, Dragon Ball FighterZ et Yooka-Laylee sans limite jusqu’à lundi 18 janvier à 8 h 59 Temps péninsulaire espagnol.

Vous pouvez téléchargez les jeux sur votre console depuis la page officielle Xbox (les trois titres se trouvent à la fin du web) ou en accédant au Microsoft Store depuis votre machine; ah vous devez entrer le Onglet Abonnements et plus tard à Zone Xbox Live Gold pour localiser les jeux de la collection Free Play Days.

De plus, pendant la durée de l’événement, deux des jeux sont en vente dans le Microsoft Store. L’édition standard de Star Wars: Escadrons Il en coûte 23,99, soit une économie de 16 euros. Yooka-Laylee Son prix est de 9,99 pour les 3 prochains jours, contre 39,99 habituels. Dragon Ball FighterZ n’est pas en vente.

Une arcade de vaisseaux spatiaux, de combats 2D et de plates-formes au parfum des années 90

En ce qui concerne les jeux eux-mêmes, Star Wars: Squadrons est une arcade de vaisseau spatial avec des éléments de simulation développés par Motif EA publié à la fin de l’année dernière. Il se compose d’un campagne d’environ neuf heures où vous participez à des batailles spatiales de pique du côté de la Nouvelle République et du côté de l’Empire. Après avoir appris à gérer différents types de navires en mode histoire, il y a un multijoueur basé sur les classes avec deux modes.

Yooka-Laylee est une plateforme Playtonic Games publiée il y a quatre ans qui récupère le essence des aventures 3D des années 90 comme Banjo & Kazooie; en fait, bon nombre des membres de cette étude indépendante sont des vétérans rares. Enfin, Dragon Ball FighterZ est l’un des jeux de combat 2D les mieux notés de la dernière décennie; Créé par Arc System Works, il propose un système de combat accessible, profond et tellement spectaculaire comme la série animée.