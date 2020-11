Sony Playstation 5 :

Electronic Arts a annoncé dans un communiqué de presse que Star Wars: Squadrons sera mis à jour gratuitement sur PC, Xbox One et PS4 avec un nouvelle carte, deux navires, composants de personnalisation pour les différents véhicules du jeu et un mode de jeu personnalisé. Ces contenus arriveront en deux phases: une en novembre et une en décembre.

Mise à jour de mercredi prochain 25 novembre ajouter une carte Port Fostar, l’un des “lieux préférés des fans de la saga”. La carte sera disponible dans les deux modes multijoueurs, Batailles de mêlée et de flotte. Le patch ajoutera également divers composants pour navires, “y compris un kit de mise à niveau de propulseur, des roquettes, des prototypes de torpilles perforantes et une tourelle de fusée à antimatière.”

En décembre, un jour indéterminé, la deuxième mise à jour sera publiée avec deux nouveaux chasseurs d’étoiles. La Nouvelle République recevra le A / SF-01, également connu sous le nom de Aile B. Les membres de la marine impériale pourront piloter le starfighter Défenseur TIE / d. Les deux navires arriveront accompagnés de mode de jeux personnalisé, qui vous permet de créer des jeux privés dans les modes de combat de mêlée et de flotte.

Mis à jour avec les cosmétiques de The Mandalorian

La précédente mise à jour du contenu des escadrons a eu lieu le 28 octobre, lorsque somme des éléments de The Mandalorian coïncidant avec la première de la deuxième saison de la série Disney +. Cependant, aucun élément jouable n’a été ajouté, mais des éléments cosmétiques tels qu’un hologramme et un figure de bébé yoda pour personnaliser l’intérieur du navire, des autocollants et un pendentif.

Les escadrons Star Wars lancés le 2 octobre pour PC, PS4 et Xbox One. Chez Vandal, nous le valorisons à notre analyse comme: “vous l’avez beaucoup aimé et il nous a plongé comme jamais auparavant dans l’univers de George Lucas grâce à sa compatibilité avec la réalité virtuelle […] EA Motive a frappé dans le mille quand il s’agit de concevoir des batailles exigeantes, intenses et extrêmement satisfaisantes. “Le titre est rétrocompatible avec PS5 et Xbox Series X / S, dans les nouvelles machines Microsoft, il peut atteindre 120 ips.