À la mi-octobre Tempête De Neige a annoncé que le développement d’un nouveau contenu pour StarCraft 2 était officiellement terminé 10 ans après sa sortie initiale. Mais communauté Cela n’a pas été considéré comme un point, mais plutôt comme le contraire; des mods et du nouveau contenu créé par des fans continuent de sortir, et ce dernier est d’une ambition enviable: son nom est StarCraft: Rappel de masse et se compose d’un remake du premier jeu de ce deuxième opus.

Le StarCraft original a été publié sur des ordinateurs en 1998, en particulier en Espagne, il est arrivé le 1er avril de cette année, bien que plus tard une version remasterisée ait également été publiée et mise en vente en 2017. Cependant, ce projet de fan propose une nouvelle version de cette stratégie classique réutilisant les systèmes, les actifs et, en général, toutes les nouveautés introduites par StarCraft 2.

Compatible avec toutes les versions de StarCraft 2, y compris la version gratuite

“Starcraft: Mass Recall est un projet qui recrée le gameplay des classiques StarCraft et StarCraft: Brood Warainsi que des campagnes solo, dans le moteur StarCraft 2“dit la description de ce remake créé par les fans, où ils préviennent également qu’il s’agit d’un” remake complètement non officiel, à but non lucratif et créé par des fans sans affiliation avec Activision Blizzard“.

Nous avons dit que la communauté ne semblait pas avoir tenu compte de l’arrêt officiel du contenu parce que StarCraft: Mass Recall est en plein développement, bien qu’il soit déjà jouable et téléchargeable ici. Oui, pour l’instant tu dois savoir ce qu’il y a dedans version 0.8, qui comprend un total de 59 cartes de StarCraft: Brood War, une extension publiée des mois après l’original. Il comprend également six cartes de la campagne de démonstration du jeu original et trois niveaux supplémentaires, ainsi que des campagnes personnalisées créées par les moddeurs eux-mêmes.

Pour jouer à ce mod StarCraft 2 requis car ce n’est pas un jeu indépendant, mais du contenu ajouté à cette deuxième partie. Mais quiconque veut l’essayer peut le faire gratuitement car est compatible avec toutes les versions de StarCraft 2, y compris l’édition Starter qui est complètement libre.