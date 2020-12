Sony Playstation 5 :

Ubisoft a commencé une promotion de Noël en Ubisoft Connect, sa plateforme de jeu anciennement connue sous le nom de UPlay. Tous ceux qui ont un compte gratuit peuvent recevoir des cadeaux quotidiens «pour fêter la fin de 2020», comme on dit sur leur site officiel. Aujourd’hui, c’est Starlink: Battle for Atlas pour PC, qui peut être obtenu gratuitement ici pendant 24 heures.

Starlink: Bataille pour Atlas ils sortent en 2018 pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et il est venu un peu plus tard pour PC. Désormais, cette dernière version est disponible gratuitement sur Ubisoft Connect. dans cette jeu d’action et vaisseaux spatiaux Nous naviguerons dans l’espace face à une chaîne d’ennemis, nous permettant d’explorer les galaxies et avec des options de personnalisation et d’amélioration pour nos avions.

À son époque, nous avons dit dans notre analyse que “C’est un jeu vidéo de bateau très amusant” et que «son plus grand attrait réside dans sa simplicité, car il sait combiner des éléments d’action, d’exploration et de rôle débridés depuis sa base même». Son idée originale était profondément enracinée dans les figures de vaisseaux spatiaux physiques qui pouvaient être collectées et modifiées, en fait nous avons dit de cet aspect que «le système de jouets interactifs et de vaisseaux modulaires, qui nous permet de jouer avec des vaisseaux spatiaux à l’échelle et de voir comment ils réagissent immédiatement dans le jeu vidéo, cela semblait être une incitation à encourager la créativité des plus petits ».

Les joyeuses fêtes d’Ubisoft du 14 au 18 décembre

Ce n’est pas le seul cadeau que nous pouvons obtenir dans Ubisoft Connect pendant ces jours: la société française a annoncé que cette promotion, dite Joyeuses fêtes d’Ubisoft, propagé du 14 au 18 décembre. Durant ces jours, de nouveaux cadeaux seront publiés sur la plateforme, et en fait Starlink: Battle for Atlas est le deuxième qui est livré aux membres.