State of Decay 2 a fait ses débuts en Espagne et dans le monde le 22 mai 2018, date à laquelle il a été lancé exclusivement en Xbox One arriver en mars de cette année à Plateforme PC. Développé par Undead Labs et Microsoft, le jeu a accueilli un nouvelle mise à jour ce qui ajoute nouveaux défis, récompenses et optimisations pour Xbox Series X / S; avec lui Pack Stay Frosty. Ce correctif intervient quelques semaines après le lancement des nouvelles consoles de Microsoft, et des mois après l’annonce du troisième volet de la série.

State of Decay 2: les détails de votre nouvelle mise à jour

À travers le blog officiel de Microsoft nous savons quel est le contenu du mise à jour récente de State of Decay 2: Premièrement, le titre profite désormais des capacités techniques des consoles Xbox Series X / S. “Les joueurs de ces dernières consoles peut profiter de temps de chargement ultra-rapides, le monde amélioré et les détails des ombres, et une présentation réactive à 60 ips avec une résolution allant jusqu’à 4K“Ils pointent des Undead Labs.

D’autre part, pour inviter les joueurs à revenir pour se promener dans ce monde post-apocalyptique envahi par des hordes de zombies, le studio de développement a ajouté la difficulté mortelle: “Cette difficulté est une nouvelle façon de jouer brutale que nous avons ajustée à la limite de l’impossible“Ils expliquent. Par exemple, les ressources seront très rares tandis que les ennemis seront plus puissants et dangereux.

State of Decay 2 exploite la puissance de la Xbox Series X / S

La difficulté mortelle s’accompagne de nouvelles réalisations d’une valeur totale de 100 points numéros de joueurs supplémentaires. De plus, Undead Labs a pensé à tous les besoins des joueurs: ils peuvent personnaliser leurs jeux dans cette difficulté. Si nous voulons des ennemis puissants mais une abondance de ressources, nous pouvons faire les ajustements appropriés dans la configuration du jeu.

En revanche, et juste à temps pour ces mois froids, State of Decay 2 présente le Pack Stay Frosty: ce pack ajoute un des dizaines d’articles thématiques qui peuvent être gagnés grâce à des défis en jeu ou découverts dans le monde ouvert. “Équipez vos survivants pour la saison avec des armes et des tenues de camouflage d’hiver et utilisez le nouveau mod d’installation du banc de maintenance pour minimiser la casse des armes pendant que vous êtes sur le terrain », explique l’étude.

“Un jeu absorbant et plus amusant que jamais rencontre des problèmes », écrivons-nous dans notre analyse. Nous vous rappelons que State of Decay 2 est disponible en PC et Xbox One, aussi bien que Xbox Series X / S grâce à la rétrocompatibilité.