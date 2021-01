Sony Playstation 5 :

Soupape a annoncé que Vapeur, sa plate-forme de jeu vidéo numérique populaire et à succès pour PC a dépassé le chiffre de 120 millions d’utilisateurs actifs par mois. Comme vous pouvez le supposer, Cette étape a été franchie, en partie, en raison du confinement auquel nous avons été soumis en Espagne et dans le reste du monde dans une tentative d’arrêter et de ralentir la propagation de la pandémie du COVID-19.

Données Steam en 2020

Être plus précis, le nombre qui a été atteint tout au long de 2020 est de 120,4 millions de joueurs actifs par mois et dans la déclaration que Valve a fait, on peut lire: “Bien que Steam connaissait déjà une croissance significative en 2020 avant les verrouillages COVID-19, le temps passé à jouer à des jeux vidéo a augmenté à mesure que les gens ont commencé à rester à la maison, augmentant considérablement le nombre de clients qui ont acheté et joué à des jeuxqui, nous l’espérons, a apporté une certaine joie pour contrer une partie de la folie qui était en 2020. “

Entre autres données, nous savons que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens était de 62,6 millionstandis que le pic le plus élevé de joueurs simultanés enregistré était de 24,8 millions. Pareillement, plus de 31,3 milliards d’heures de jeu ont été enregistrées tout au long de 2020, soit une augmentation de 50,7% par rapport aux chiffres de 2019Suivant cette même tendance, le nombre de jeux achetés a augmenté de 21,4% par rapport à l’année précédente.

D’autres chiffres qui peuvent être très intéressants ont à voir avec le realité virtuel, car une augmentation de 71% des revenus des jeux a été enregistrée pour cette technologie, ce qui a également conduit 1,7 million d’utilisateurs à essayer SteamVR pour la première fois. Bien sûr, cela signifiait également une augmentation de 30% du temps de jeu avec ces types de titres.