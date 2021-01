Sony Playstation 5 :

Les contrôleurs des consoles de nouvelle génération améliorent leur compatibilité avec le PC. La version bêta actuelle de Steam ajoute diverses fonctionnalités à DualSense, le contrôleur PlayStation 5 et le Manette Xbox Series X / S. Valve améliore progressivement la compatibilité de sa boutique numérique avec ces tampons depuis leur mise en vente en novembre 2020.

Quant à DualSense, les joueurs peuvent personnaliser la LED entourant le panneau tactile. Dans le menu de personnalisation de la télécommande, vous pouvez choisir que la lumière soit éteinte ou allumée, ou qu’elle ne s’allume que lorsqu’il y a plusieurs DualSense connectés au même ordinateur. Des fonctionnalités qui rendent Sony unique, telles que réponse hépatique et déclencheurs adaptatifs, ne sont pas encore disponibles sur PC.

Les jeux Steam peuvent utiliser la vibration des déclencheurs des manettes Xbox Series X / S et Xbox One

En ce qui concerne le nouveau contrôleur de console de Microsoft, les joueurs peuvent désormais attribuer la fonctionnalité de leur choix au Bouton Partager du centre du coussin; Sur Xbox Series X / S et Xbox One, il fonctionne pour prendre des captures d’écran et des vidéos, mais lorsqu’il est connecté à un PC, aucune fonction par défaut n’est attribuée.

De plus, Steam peut désormais reconnaître plus de quatre contrôleurs Xbox Series X / S, Xbox One et Xbox 360 connectés au même ordinateur. La vibration des déclencheurs inférieurs (LT et RT) fonctionne désormais sur les jeux Steam qui utilisent l’API “Windows.Gaming.Input”. Ceux qui ont un Manette Xbox Elite Ils peuvent attribuer la fonction qu’ils souhaitent aux bâtons arrière du contrôleur avec la dernière version bêta de Steam, qui ajoute également d’autres fonctions sur différents appareils.

Pour accéder à la version bêta de Steam suivez les étapes ci-dessous:

1. Avec Steam en cours d’exécution, cliquez sur Steam en haut à gauche et sélectionnez l’option Paramètres (Préférences sur Mac) 2. Dans l’onglet Compte, sous Participation à la bêta, cliquez sur le bouton CHANGER.3. Sélectionnez Steam Beta Update dans la liste déroulante et cliquez sur ACCEPTER.4. Il vous sera demandé de redémarrer Steam. Choisir RÉINITIALISER LA VAPEUR.