Sony Playstation 5 :

Le passé 25 décembre, Le jour de Noël, Steam a battu son propre record d’utilisateurs connectés en même temps ce jour-là. Autrement dit, cette année a été le moment où plus de joueurs ont accédé à la plate-forme Valve pour jouer le jour de Noël. Et ce record, selon l’analyste Daniel Ahmad, l’a dépassé, atteignant un maximum de 23 millions de personnes.

Par rapport aux années précédentes, 15,8 millions de personnes connectées à Steam le jour de Noël 2019. En 2018, il était de 15,3 millions et en 2017, il y avait 16,2 millions de joueurs connectés le 25 décembre. Si l’on remonte aux années précédentes, on trouve des chiffres qui représentent près de la moitié de ce qui a été réalisé cette année, comme les 12,5 millions d’utilisateurs en 2016, voire plus, comme le 10,5 millions de joueurs en 2015.

Utilisateurs simultanés de Steam Peak le jour de Noël: 2020: 23,0 m 2019: 15,8 m

2018: 15,3 millions

2017: 16,2 millions

2016: 12,5 m

2015: 10,5 m Les jeux les plus joués sur la plate-forme comprenaient CS: GO, Dota 2, PUBG, Cyberpunk 2077 et GTA V Le jeu a été l’un des principaux bienfaiteurs de la pandémie cette année pic.twitter.com/LjdQ1SYSWB – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 28 décembre 2020

Une année de records pour Steam

ET, Quels jeux ont été les plus joués à Noël? Selon Daniel Ahmad, les titres les plus joués le 25 décembre de cette année incluent des œuvres populaires telles que Grand Theft Auto V ou Playerunknown’s Battleground, en plus d’autres comme Counter Strike: Global Offensive ou DOTA 2. Non seulement ils ont joué à des titres multijoueurs, mais que le Cyberpunk 2077 récemment sorti était également l’un des plus reproduits le jour de Noël; précisément aujourd’hui, nous avons appris que le jeu de CD Projekt RED était celui qui a généré le plus de revenus la semaine dernière pour la sixième semaine consécutive.

Ce n’est pas la première fois que Steam bat ses propres records d’utilisateurs en 2020: Au cours des mois précédents, le nombre de joueurs qui se connectent quotidiennement pour jouer sur la plate-forme numérique de Valve a été dépassé, c’est la dernière fois le 12 décembre dernier avec un pic de 24,78 millions d’utilisateurs simultanés. L’occasion précédente était le 4 avril, lorsque 24,54 millions de personnes étaient connectées. L’analyste Daniel Ahmad souligne que la pandémie de COVID-19[feminine a contribué à attirer plus de joueurs quotidiens sur la plate-forme, ce qui a également aidé les jeux familiaux, de vacances et coopératifs tels que Fall Guys: Ultimate Knockout ou Among Us à récolter de bons chiffres cette année, ce qui se reflète effectivement dans les résultats. rapports sur les jeux les plus vendus et les plus joués sur Steam en 2020.