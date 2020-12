Sony Playstation 5 :

Il y a deux jours, le média PC Gamer a rapporté que Steam avait dépassé le record précédent d’utilisateurs simultanés connectés au service avec 24,7 millions de joueurs. Un jour plus tard, dimanche 13 décembre À 15 h 30 PST, il a établi un chiffre encore plus élevé: 24804148 joueurs, selon les données de SteamDB. Le chiffre fait référence au nombre d’utilisateurs connectés, qu’ils jouent ou non à des jeux.

Des supports susmentionnés dédiés aux jeux et au matériel compatible donnent trois raisons qui ont aidé la plate-forme de Valve à gagner en popularité. L’un est le lancer de Cyberpunk 2077, le jeu PC le plus vendu de l’histoire et avec plus d’un million de joueurs simultanés sur Steam, un record pour les titres solo sur la plateforme. Au cours des dernières 24 heures, 1047602 personnes ont joué le titre CD Projekt RED sur Steam (également disponible sur GOG et Epic Games Store, ainsi que sur les consoles).

La deuxième raison est la croissance de popularité de Counter-Strike: Global Offensive, le jeu de tir tactique free-to-play lancé en 2012. Bien que ce soit en mars, au début de la pandémie de coronavirus et des mesures de verrouillage dans de nombreux pays, lorsqu’il a atteint son record de 1,3 million de joueurs simultanés , au cours des dernières semaines, le nombre moyen d’utilisateurs simultanés a été maintenu et a été en progression régulière vers un million de joueurs, un chiffre qui a dépassé au cours des dernières 24 heures avec 1062017 personnes connectées en même temps.

Plus d’utilisateurs connectés qu’en mars, mais moins de joueurs

Enfin, de PC Gamer, ils pensent que le recommandations pour rester à la maison que certains pays ont diffusé ces dernières semaines ont conduit à la croissance des utilisateurs connectés ces derniers jours. Cependant, malgré le fait qu’il y avait 8,1 millions de joueurs sur le record de mars, le chiffre établi ce dimanche à 7.076.795 joueurs.