Après 15 jours, nous étions en Espagne pour traiter les 12 raisins, en Chine se préparer à accueillir le Nouvelle année lunaire C’est pareil 12 février 2021. À l’occasion de l’événement, et comme cela s’est passé il y a des années, Vapeur se prépare à ouvrir les portes de une vague de ventes pour commémorer ce moment. Depuis la plateforme SteamDB, ils soulignent que ces offres seront disponibles du 11 au 15 février. Nous vous laissons avec son tweet ci-dessous:

La vente du Nouvel An lunaire @Steam 2021 se déroulera du 11 février au 15 février. Fuite d’un e-mail à des partenaires Steam, et vous savez, le Nouvel An chinois est le 12 😉https: //t.co/FINTCW7BV2#SteamDeals pic.twitter.com/67NGmJZjUb— Base de données Steam (@SteamDB) 14 janvier 2021

Les ventes du Nouvel An lunaire devraient commencer le 11 février

Comme indiqué par SteamDB, la date de fuite s’est produite gMerci à un développeur qui a reçu un email de Valve, où ces informations étaient contenues. La société n’annonce jamais ces types de dates publiquement ou dans une telle anticipation, mais je contacte les développeurs et les studios Steam pour en discuter. aidez-les à profiter de cette saison de soldes.

Il existe de nombreuses vagues d’offres que Steam organise tout au long de l’année, et bien que celles dédiées à la nouvelle année lunaire ne soient pas parmi les plus connues, la vérité est qu’elles présentent souvent des jeux et du contenu créés par des développeurs chinois et asiatiques. Donc, si vous attendez de vous procurer un jeu chinois, vous pourrez peut-être le trouver à un meilleur prix à partir du 11 février.

Pour les Chinois, les années commencent à la soi-disant Nouvel an lunaire chinois, que cette fois le 12 février. Aussi appelé Festival de printemps, selon le cycle de l’horoscope chinois, cette année 2021 est l’année de Bœuf. La célébration est suivie à la fois dans Chine continentale comme à Hong Kong, Macao et Taiwan, et dans de nombreux pays proches de la Chine, comme Singapour et la Corée du Sud. En 2022, le nouvel an lunaire sera célébré le 1er février et sera l’année du tigre.

Pendant ce temps, Steam a dit au revoir à l’année dernière avec un record d’afflux de joueurs– Plus de 120 millions d’utilisateurs actifs rassemblés sur la plateforme numérique de Valve. L’entreprise admet que la poursuite des verrouillages l’aura aidée à atteindre ce chiffre: “Le temps passé à jouer à des jeux vidéo a augmenté lorsque les gens ont commencé à rester à la maison, augmentant radicalement le nombre de clients qui ont acheté et joué à des jeux », détaille-t-il.