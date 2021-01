Sony Playstation 5 :

Vapeur a commencé l’année 2021 en piétinant, quand en Espagne nous nous remettons encore de l’étouffement des raisins. La plateforme numérique de Soupape s’est inscrit un pic maximum d’utilisateurs simultanés, placez le nombre dans les 25.415.080 joueurs le 2 janvier, selon les données proposées par SteamDB. En fait, au moment d’écrire ces lignes, il y a un total de 22333051 joueurs au service. Considérant que nous continuons à lutter contre la pandémie de coronavirus, et que nous sommes nombreux à rester chez nous, nous ne devrions pas être surpris que le chiffre atteindra bientôt 30 millions.

Steam atteint 25 millions de joueurs actifs

Cependant, le record de joueurs “en jeu” n’a pas été battu. Bien qu’en mars, ce nombre s’élevait à 8,1 millions de joueurs, à ce record actuel seulement 7,4 millions de joueurs sont dans une partie. En plus de ce détail, il faut tenir compte du fait que les jeux qui attirent le plus d’utilisateurs sont les gratuits: comme Counter-Strike: Global Offensive avec plus d’un million de joueurs; o Dota 2 qui a approché 700 000 utilisateurs. En troisième lieu, nous avons découvert les champs de bataille de Playerunknown avec près de 400 000 utilisateurs.

Des jeux solo tels que Cyberpunk 2077 et Stardew Valley faisaient également partie du top 10, ainsi que des titres déjà courants dans ce classement, tels que Grand Theft Auto V ou Rust. La saison hivernale et nouveaux verrouillages les impôts dans certains pays auraient motivé l’apparition de ces chiffres. En réalité, le dernier jour de Noël, Steam a un nouveau pic: 23 millions de joueurs réunis sur la plateforme.

Utilisateurs simultanés de Steam Peak le jour de Noël: 2020: 23,0 m 2019: 15,8 m

2018: 15,3 millions

2017: 16,2 millions

2016: 12,5 m

2015: 10,5 m Les jeux les plus joués sur la plate-forme comprenaient CS: GO, Dota 2, PUBG, Cyberpunk 2077 et GTA V Le jeu a été l’un des principaux bienfaiteurs de la pandémie cette année pic.twitter.com/LjdQ1SYSWB – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 28 décembre 2020

Quelques jours après Noël, Steam établit un autre record

L’analyste Daniel Ahmed notait à l’époque qu’en plus de la pandémie COVID-19, l’apparition de jeux coopératifs et colorés comme Among Us ou Fall Guys: Ultimate Knockout aurait encouragé les joueurs à se tourner vers Steam pour passer le temps. Ces deux jeux, en effet, ont été parmi les titres qui ont généré le plus de revenus sur la plateforme en 2020.