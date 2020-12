Sony Playstation 5 :

2020 touche enfin à sa fin et, comme d’habitude, il est temps de revoir ce que nous avons joué cette année. Chez Vandal nous avons déjà sélectionné nos 30 meilleurs titres publiés dans ces 12 mois et c’est maintenant Valve qui en a publié un liste des jeux les plus joués et vendus sur Steam dans différentes catégories: de ceux qui ont généré le plus de revenus aux plus joués en réalité virtuelle.

Dans la première catégorie, celle de jJeux avec le plus de revenus générés cette année, nous trouvons certains des titres dont on a le plus parlé en 2020, comme le Cyberpunk 2077 récemment sorti ou le succès Fall Guys: Ultimate Knockout. Le grand poids lourd de cette année, Among Us, s’est également glissé ici, un exploit pour un jeu dont le prix n’est pas exactement élevé. Ci-dessous vous pouvez voir le Liste complète:

Parmi nousCounter-Strike: Global OffensiveCyberpunk 2077Destiny 2Doom EternalDota 2Fall Guys: Ultimate KnockoutGrand Theft Auto VMonster Hunter: WorldPlayerunknowns BattlegroundsRed Dead Redemption 2Tom Clancys Rainbow Six Siege

Parmi nous, Baldur’s Gate 3 et Cyberpunk 2077 parmi les plus joués

En plus des jeux les plus rentables sur Steam, la plate-forme a également publié un classement des meilleurs emplacements dans votre boutique numérique. Ce classement répertorie les jeux qui ont obtenu le plus de revenus dans les deux semaines suivant leur première sur Steam, ce pour quoi il est surprenant de voir des titres tels que Microsoft Flight Simulator ou Grounded, qui sont inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass. Tu peux voir le Liste complète au dessous de:

Baldur’s Gate 3Borderlands 3Command & Conquer Remastered CollectionCyberpunk 2077Crusader Kings IIIDeath StrandingDoom EternalDragon Ball Z: KakarotFall Guys: Ultimate KnockoutFifa 21Football Manager 2021GroundedHalf-Life: AlyxHorizon Zero DawnMronsona: Simulateur de vol Mondes extérieursWolcen: Lords of Mayhem

Une autre des listes les plus remarquables publiées par Steam est celle de jeux les plus joués sur la plate-forme PC, un classement qui mesure le pic d’utilisateurs qui ont eu ces titres en 2020. Il n’y a pas beaucoup de surprises ici, peut-être en supprimant l’apparence agréable de Life Is Strange 2 et la prise de conscience que Terraria continue d’être un titre largement joué par la communauté. Ensuite, vous avez le Liste complète:

Parmi nousCounter-Strike: Global OffensiveCyberpunk 2077Destiny 2Dota 2Grand Theft Auto VLife Is Strange 2Monster Hunter: WorldMount & Blade II: BannerlordPlayerunknowns BattlegroundsTerraria

En plus de ces trois grandes listes de résultats, Valve a partagé des classements plus spécifiques, tels que les titres VR les plus joués, les titres les plus vendus depuis l’accès anticipé ou la télécommande la plus jouée. Ci-dessous vous pouvez voir ces trois listes curieuses:

Meilleurs jeux VR sur Steam

Arizona SunshineBeat SaberBlade & SorceryBoneworksHalf-Life: AlyxHot dogs, fers à cheval et grenades à mainPavlov VRFouet à pistoletSuperhot VRThe Elder Scrolls V: Skyrim VRThe Walking Dead: Saints & SinnersVR Kanojo

Les plus vendus après avoir quitté l’accès anticipé

Conquerors BladeDeep Rock GalacticGolf Avec Vos AmisDJMax Respect VFactorioHadèsNoitaRisk Of Rain 2Skater XLSquadTorchlight IIIWolcen: Lords Of Mayhem

Jeux les plus joués avec manette

Cyberpunk 2077Dark Souls IIIDestiny 2Dragon Ball Z: KakarotFall Guys: Ultimate KnockoutFifa 21Grand Theft Auto VHadesMonster Hunter: WorldNBA 2K20Person 4 GoldenThe Witcher 3: Wild Hunt