Sony Playstation 5 :

Epic Games Store propose un nouveau titre gratuit à tous les utilisateurs de sa boutique sur PC dans le cadre de sa promotion de cadeaux de Noël. Chaque jour à 17h00, heure de la péninsule espagnole, il est tourné avec un nouveau titre sans frais que nous pouvons ajouter à notre bibliothèque pour toujours. Stranded Deep, un jeu autonome de Beam Team Games, est actuellement disponible sur consoles et PC. “Incarnez un survivant d’un accident d’avion perdu au milieu de l’océan Pacifique. Vous serez confronté à des situations qui vous mettront en danger de différentes manières et qui changeront à chaque partie. Elle cherche de la nourriture. Découvrir. Survivez », disent ses créateurs.

Stranded Deep gratuitement sur Epic Games Store

Le jeu est en phase d’accès anticipé, ce qui signifie qu’il est encore en développement et peut avoir des bugs ou des problèmes imprévus, mais s’améliorera avec le temps et en fonction des commentaires de la communauté. Dans l’aventure, nous pourrons explorer le monde sous-marin et les terres pour obtenir des ressources qui facilitent la construction d’armes, d’outils et d’une base qui nous maintient en vie. La faim, la soif et l’exposition au soleil ajoutent aux dangers des créatures dangereuses du Pacifique. Heureusement, l’artisanat, la cuisine, le fitness ou la chasse sont des compétences qui deviendront plus efficaces à mesure que nous progressons.

Solitairica demain, en théorie

La filtration des jeux proposés par l’Epic Games Store continue d’être parfaitement respectée, ce qui permet de dire avec suffisamment de certitude que le jeu qui est donné demain à 17h00 pour être Solitairica, un RPG roguelike de Righteous Hammer Games.

Le reste des jeux divulgués sont les suivants: