Après avoir rencontré l’implacable TacticalGramma, c’est aujourd’hui à notre tour d’accueillir un autre personnage de la communauté Call of Duty. Il s’agit du streamer DeanoBeano, populaire auprès des joueurs pour contrôler le jeu de tir à l’aide d’instruments de musique. Bien qu’il l’ait déjà fait à son époque avec une batterie, cette fois, il a choisi d’utiliser une flûte. Croyez-le ou non a réussi à devenir le vainqueur du Goulag dans Call of Duty: Warzone, multijoueur disponible séparément de Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Modern Warfare (2019). Vous pouvez découvrir le moment glorieux au dessous de:

JE POSSÈDE LE GULAG LMAOOOOOOOOOO pic.twitter.com/6I5tFNRySR— SoaR Deano 😇 (@DeanoBeano) 10 janvier 2021

Le joueur de flûte de Call of Duty

Le streamer DeanoBeano utilise cette flûte mortelle pour affronter l’action de la saga Appel du devoir. Dans une émission, il a expliqué que certaines notes de votre flûte sont captées par votre microphone et sont utilisées pour activer les fonctions du jeu. Cela te permet faire pivoter, avancer, regarder et tirer en utilisant simplement l’instrument à vent. A ce défi il faut ajouter que apprendre simplement à jouer de la flûte pour le jeu est un défi, comme expliqué par DeanoBeano.

Une autre difficulté supplémentaire est que ne peut jouer qu’une note à la foisPar conséquent, les situations où une grande vitesse ou un ensemble de mouvements sont nécessaires sont généralement très compliquées. De plus, vous devez jouer chaque son avec précision pour déclencher l’action exacte que vous souhaitez: “Certaines notes déclenchent accidentellement d’autres commandes”DeanoBeano a expliqué. “Parfois, je touche un D et j’active la commande de déclenchement, qui est en fait censée être C, donc je dois être très précis“.

Le microphone de DeanoBeano capte vos notes de flûte et active les commandes de jeu

Cependant, cela ne l’a pas empêché d’être le gagnant sur la carte Goulag Warzone, la zone vers laquelle les joueurs marchent lorsqu’ils sont abattus et ne sont pas relancés par des coéquipiers. Le concept de ce scénario est que les joueurs sautent dans une arène de combat armés uniquement d’un pistolet, pour aller un contre un avec un autre joueur qui a été abattu. Comme nous l’avons vu dans la vidéo que nous vous avons laissée ci-dessus, DeanoBeano parvient à s’imposer face à son adversaire.

Mais ça Ce n’est pas le seul moment magistral qui a joué aux côtés de la flûte. Alors nous vous laissons deux autres clips où nous pouvons le voir combattre dans Black Ops Cold War, atteignant tuer un ennemi d’un seul coup après avoir fait un bond en l’air. “Facilement mon meilleur moment à jouer à des jeux vidéo”, a-t-il écrit dans le tweet.

Facilement mon plus grand moment à jouer aux jeux vidéo pic.twitter.com/b2773TA7BI— SoaR Deano 😇 (@DeanoBeano) 29 décembre 2020

CECI EST FUCKING INSANE LMAOOOOOO pic.twitter.com/oNrWandQ1S – SoaR Deano 😇 (@DeanoBeano) 15 décembre 2020

Nous vous rappelons que Call of Duty: Black Ops Cold War est déjà disponible sur PC et PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S depuis novembre dernier. Demain, 14 janvier lancez une semaine gratuite de mode Zombies, qui sera prolongée jusqu’au 21 janvier. “Le nouvel opus du jeu de tir Activision qui arrive sans trop de nouvelles notable cependant toujours aussi amusant que jamais“, nous écrivons notre analyse.