Le programmeur Gizaha a publié une découverte récente de Street Fighter Alpha 2 sur Super Nintendo qui vous permet de contrôler le boss caché Shin Akuma. Cet épisode de la saga de combat bien connue de Capcom est sorti en 1996 et a été le premier jeu à montrer la version démoniaque d’Akuma, mais jusqu’à présent, il était considéré comme injouable. La communauté EventHub a confirmé que le code fonctionne, un secret découvert lorsque Gizaha essayait de faire de l’ingénierie inverse de son code.

Le processus pour débloquer Shin Akuma n’est pas très compliqué, mais pas si simple qu’il soit découvert par hasard; Si le code n’a jamais été divulgué par Capcom, il est normal qu’il reste caché si longtemps. Vous devez d’abord obtenir un nouveau score élevé dans le mode arcade de Street Fighter Alpha 2 et entrer les initiales KAJ, revenir à l’écran de titre et appuyer et maintenir L, X, Y et Start sur le pavé du deuxième contrôleur tout en appuyant sur le premier contrôleur. utilisé pour naviguer dans le menu vers le mode versus. Ensuite, n’importe quel joueur peut déverrouiller Shin Akuma en maintenant le bouton Démarrer sur la sélection d’Akuma; Si tout a été fait correctement, les vêtements d’Akuma deviennent violets.

La raison pour laquelle Capcom n’a pas divulgué ce secret n’a pas été révélée, mais il est possible que le personnage soit très déséquilibré Concernant le reste du personnel et ce secret a été oublié avec le temps.

Un jeu disponible dans la collection 30e anniversaire de Street Fighter

Akuma et Shin Akuma ont été déverrouillables dans Street Fighter de différentes manières, jusqu’à ce que dans les derniers versements, un autre personnage du modèle ait été créé et même a été choisi comme invité vedette de Tekken 7, où il apparaît comme un combattant de plus et fait partie de l’histoire. Street Fighter Alpha 2 et les autres versions classiques de Street Fighter dans leurs différentes versions peuvent être appréciés dans la collection 2018 Street Fighter 30th Anniversary pour consoles et PC.