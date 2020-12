Sony Playstation 5 :

Aujourd’hui un nouveau Vitrine du monde indépendant, l’une de ces émissions que Nintendo consacre aux nouvelles et aux annonces de jeux indépendants pour Switch. Cette nouvelle vidéo durera environ 15 minutes et démarrer le 18: 00h (Heure de la péninsule espagnole) sur la chaîne YouTube de Nintendo, bien que vous puissiez également le voir sous ces lignes à partir de cette époque.

Quels indies pour Switch verrons-nous au Showcase Indie World d’aujourd’hui?

Pour le moment on ne sait pas exactement ce qui sera annoncé dans cette nouvelle Indie World Showcase, mais certains utilisateurs ont déjà commencé à faire leurs cabalas: on parle beaucoup d’une possible annonce de date de sortie extrait de Hollow Knight: Silksong, le spin-off bidimensionnel de Team Cherry. Il semble également que l’on puisse dire quelque chose sur la version de Disco Elysium pour Nintendo Switch.

En revanche, certains développeurs indépendants ont abandonné de nouvelles annonces concernant leurs projets, comme c’est le cas avec Kan Gao, créateur de To The Moon, qui a assuré hier que aujourd’hui il y aura une annonce lié à Finding Paradise, le deuxième chapitre de cette série. Le créateur d’Unepic a également dévoilé des nouvelles de votre nouveau jeu, Unmetal, dont on peut déjà tester sa démo sur Steam et dont le lancement physique sur PS Vita a été confirmé.

La précédente Indie World Showcase a eu lieu en août avec une émission chargée avec jeux indépendants sortis le même jour sur Nintendo Switch: rappelez-vous que des titres tels que Hadès, Spiritfarer, Hypnospace Outlaw ou Raji: An Ancient Epic ont été présentés lors de cet événement, bien que d’autres qui sont encore à venir comme Garden Story, Subnautica, Subnautica: Below Zero et Bear and Breakfast.

En plus de cet événement, le Monde indépendant C’est aussi une section de l’eShop Nintendo Switch, finalement une sorte de catégorie avec laquelle l’entreprise entend donner de la visibilité à ces œuvres qui remplissent la boutique numérique d’idées fraîches et innovantes.