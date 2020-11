Sony Playstation 5 :

Unboxing Ibai, le court métrage enregistré en direct par PlayStation et Netflix (et réalisé par Jaume Balagueró) s’ouvre le mardi 24, et vous pouvez regarder la bande-annonce.

Actualisation: Suivez la première du court-métrage Unboxing Ibai en direct, à partir de 21h00 sur la chaîne YouTube de Netflix Espagne. Vous pouvez le trouver ci-dessous.

Nouvelles originales: Le passé 9 novembre, l’émision de Ibai Llanos sur Twitch dans lequel il a ouvert sa PlayStation 5, il a été interrompu en direct par l’un des voleurs de La Casa de Papel, avec le singe et le masque de Dalí, et avec un lance-flammes. Il s’est avéré que le célèbre streamer avait participé à une collaboration entre Netflix et PlayStation pour promouvoir votre nouvelle console de la manière la plus originale possible.

Peu de temps après, il a été annoncé que c’était tout “Déballer Ibai”, Un court métrage réalisé par Jaume Balagueró (réalisateur de REC et Way Down), dont la première aura lieu le 24 novembre. Netflix vient de télécharger une bande-annonce pour le court-métrage, confirmant qu’il peut être vu le mardi 24 novembre (demain) à 21h00 (Heure locale espagnole, CET).

De plus, il sortira à l’air libre, sur la chaîne YouTube de Netflix Espagne, il ne sera donc pas nécessaire d’être abonné à la plateforme.

Le court en question semble être un remake de tout ce qui a été vu sur Twitch ce jour-là, (avec une fin non publiée, oui) et que, comme Ibai l’a dit plus tard, il a été joué en direct, en une seule prise. Le flux a attiré 160000 téléspectateurs et a présenté d’autres streamers G2, notamment BarbeQ, Reven et Ander. Le premier court métrage enregistré en direct?

Ibai (qui vient de remporter le prix pour meilleur streamer du monde par les eSports Awards) a également participé à un autre court métrage promotionnel pour PlayStation 5, sorti la semaine dernière et mettant en vedette une autre star de l’internet, Rubius, ainsi que quelques dizaines de célébrités de tous horizons (YouTube, Twitch, films, sports …) .

Rappelez-vous, Unboxing Ibai sera présenté en première le mardi 24 à 21h00.