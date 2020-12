Sony Playstation 5 :

Lors du gala The Game Awards 2020 qui s’est tenu il y a quelques jours, il a été révélé qui sera le prochain personnage à rejoindre la liste de Super Smash Bros.Ultimate pour Nintendo Switch dans le cadre de la Fighter Pass Vol.2; Après des mois de choux et de rumeurs, les responsables du jeu de combat sont apparus lors de l’événement pour annoncer que ce ne sera ni plus ni moins que Sefirot, de Final Fantasy VII, qui se bat avec le reste des combattants.

Après avoir découvert la surprise, il a été annoncé qu’aujourd’hui, jeudi 17 décembre, à 23h00 (heure de la péninsule espagnole) plus d’informations sur ce nouveau combattant de Super Smash Bros.Ultimate. Plus précisément, il a été dit que Masahiro Sakuraidirecteur du jeu, faites une apparition en direct dans laquelle il présente non seulement le style de jeu de Sefirot, mais aussi révéler quand il sera disponible dans Super Smash Bros.Ultimate. Tout ce que nous savons, c’est qu’il rejoindra l’équipe ce mois-ci.

Maintenant, Nintendo a publié le lien vers sa chaîne YouTube, où nous pouvons connaître la date de sortie de Sefirot pour Super Smash Bros.Ultimate, en plus d’en savoir plus sur ses mouvements et ses attaques spéciales. Sous ces lignes, vous pouvez déjà voir la diffusion insérée, bien que la diffusion directe ne soit activée que 23: 00h (heure de la péninsule espagnole), comme nous l’avons déjà dit.

Combien coûte Sefirot dans Super Smash Bros.Ultimate?

Sefirot est le troisième personnage de Fighter Pass Vol.2, une sorte de DLC composé d’un total de combattants sérieux dont on ne connaît que deux en plus de celui qui sera diffusé aujourd’hui: Min min d’ARMS et Steve et Alex de Minecraft. Les joueurs de Super Smash Bros.Ultimate qui souhaitent acheter ce pack d’extension complet peuvent le faire pour 29,99 , un prix qui comprend les six personnages supplémentaires avec leurs réglages respectifs et leurs morceaux de musique.

Ceux qui ne veulent pas acheter le package complet peuvent acquérir chaque personnage en achetant ce qu’on appelle Pack de l’aspirant, dont le prix est séparément 5,99 . De cette manière, si quelqu’un souhaite acquérir uniquement Sefirot, il peut le faire pour ce montant, en obtenant également ses thèmes scéniques et musicaux. Tous les personnages ajoutés par la suite à Super Smash Bros.Ultimate ont leur propre Challenger Pack qui peut être acheté séparément au même prix.