Sumo Digital élargit ses effectifs et embaucher pour au moins deux nouveaux projets. Le plus intéressant d’entre eux – ou celui qui peut donner lieu à des spéculations – mentionne qu’il est une “action monde ouvert AAA” issue d’une saga établie, quelque chose qui n’est pas excessivement surprenant car le développeur travaille généralement pour d’autres éditeurs avec des licences existantes -une exception serait Snake Pass-, de LittleBigPlanet -le plus récent Sackboy: Une aventure à grande échelle- à CrackDown ou à des séries Sega comme OutRun, Virtua Tennis, Sonic & All-Stars Racing Transformed et plus encore. Le seul jeu Sumo Digital connu est Hood: Outlaws & Legends pour Focus Home Interactive.

L’une des positions des concepteurs de jeux cite que c’est une licence bien établie et l’objectif est d’aider à “faire grandir l’univers” de cette saga avec plusieurs jeux, donc ils travailleront avec un gameplay et une narration prédéfinis. La description du concepteur sonore dit travailler sur “une énorme console AAA inopinée avec une vision claire de la façon de faire en sorte que notre jeu se démarque de la concurrence.”

Le deuxième jeu pourrait être une bataille royale

Le deuxième projet sera un jeu d’action multijoueur à la troisième personne, et à la recherche d’un concepteur spécialisé dans les personnages, les mécanismes de combat et d’exploration qui sont au cœur de l’expérience d’un jeu créé à partir de zéro – c’est-à-dire qu’il n’utiliserait pas une licence existante. La passion des jeux vidéo et la compréhension des tendances modernes sont demandées, en particulier le genre de jeu de tir PvP -joueur contre joueur-, donc ce projet pourrait être une bataille royale, si à la mode ces dernières années grâce à Fortnite, PUBG, Apex Légendes ou Call of Duty: Warzone.