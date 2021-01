Sony Playstation 5 :

Au cours de la dernière décennie, deux jeux très originaux ont été publiés pour la manière dont ils modifient les règles du genre auquel ils appartiennent. D’une part, SUPERHOT, lancé en 2016 pour PC et Xbox One (et plus tard en réalité virtuelle, PS4 et Nintendo Switch), a donné une tournure au jeux de tir les transformant en puzzle: Le temps (et avec lui, les balles et les ennemis) n’avance que lorsque le joueur bouge. En revanche, Baba Is You, disponible sur PC et Nintendo Switch depuis 2019, est un jeu de puzzle basé sur la modification de ses propres règles en permettant de changer le comportement des éléments de la scène et de l’avatar du joueur. Maintenant, ces deux propositions intéressantes sont mélangées dans Super c’est chaud.

Développé par @Pyrofoux, un développeur indépendant de Bordeaux, France, le titre peut être télécharger gratuitement depuis sa page itch.io pour les ordinateurs avec Windows, MacOS et Linux. Créé à l’occasion de ProcJam et Secret Santa Jam (événements dans lesquels les développeurs disposent d’un temps limité pour créer un jeu sous un concept, une idée ou un thème proposé par l’organisation), Super Is Hot oblige le joueur à modifier les règles du temps, du mouvement et du tir avant de procéder à l’exécution des actions.

Un gameplay proposé par Warp Door vous permet de comprendre rapidement le concept. Au début du jeu, le joueur voit un écran qui semble provenir de Baba is You où le sujets, actions et verbes; ainsi que le nombre d’ennemis à vaincre pour passer le niveau. Pour tirer, vous devez déplacez le bloc “Shoot” pour former la phrase “You is Shoot”; et pour que le déclencheur s’exécute, vous devez déplacer un bloc d’action de sorte que la phrase «Time is Stop» devienne «Time is Move». Au fur et à mesure que les niveaux progressent, le la formule devient plus complexe avec plus de sujets, d’actions, de verbes et des altérations, pour offrir des niveaux dans lesquels la victoire est obtenue en mourant, par exemple.

SuperHot étendu avec Mind Control Delete en 2020

Pour revenir aux jeux originaux, vous pouvez lire nos avis de l’excellent Baba, c’est toi et SuperHot ici et ici. De plus, l’année dernière, SuperHot: Mind Control Delete est sorti, une extension gratuite (pour ceux qui achèteront l’original) qui ajoute des modifications intéressantes à la formule tout en générant de nouvelles situations de manière procédurale.