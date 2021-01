Sony Playstation 5 :

Le suivant 12 février Nous pourrons profiter en Espagne et dans le reste du monde de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, la nouvelle version pour Nintendo Switch de cette aventure de plate-forme Wii U originale et acclamée qui apporte également une toute nouvelle campagne supplémentaire. Cependant, ce n’est pas la seule nouveauté qui a été incluse en raison de sa relance, puisque Nintendo vient de confirmer une autre grande amélioration ne manquera pas de remonter le moral de ceux qui souhaitent profiter de son mode multijoueur.

Le capitaine Toad ne sera plus seul

Saviez-vous que Super Mario 3D World était la première fois que Captain Toad était jouable dans ses propres mini-aventures? Découvrez ces cours en coopération à quatre dans Super Mario 3D World + Bowsers Fury. pic.twitter.com/94aLB4CxsI – Super Mario UK (@SuperMario_UK) 20 janvier 2021

Pour être plus précis, la société japonaise vient d’annoncer que maintenant Les niveaux mettant en vedette Captain Toad peuvent également être joués en coopération jusqu’à quatre joueurs.. Dans la version originale de Wii Only, ils ne pouvaient être appréciés que par un seul joueur, obligeant les autres à regarder en attendant que celui qui y jouait la complète et mette une phase de plate-forme normale.

Nous ne devons pas oublier que même si nous pouvons désormais les jouer en coopération, Ces niveaux ont été initialement conçus pour être joués par un seul joueur, ce qui ne veut pas dire que c’est une nouveauté très bienvenue pour que, maintenant je le sais, nous puissions profiter de toute l’aventure en compagnie.

La relance de l’un des meilleurs jeux Wii U

Super Mario 3D World + Bowser Fury est un jeu de plateforme 3D dans lequel nous devrons surmonter une multitude de phases qui mettront nos compétences à l’épreuve tout en contrôlant ses différents personnages jouables, chacun avec ses propres caractéristiques. En plus de la nouvelle campagne intitulée Bowser’s Fury, dont la structure sera plus ouverte et orientée vers l’exploration d’une grande carte, d’autres nouveautés de cette version nous avons dans l’inclusion d’un mode multijoueur en ligne pour jusqu’à quatre joueurs et un nouveau Mode photo avec lequel prendre les meilleurs clichés et leur donner notre touche personnelle.