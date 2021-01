Sony Playstation 5 :

Super Mario 3D World était l’un des jeux les plus acclamés sur Wii U et comme vous le savez peut-être bien le prochain 12 février sera relancé en Espagne et dans le reste du monde avec une nouvelle version pour Nintendo Switch intitulée Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Pour alléger l’attente, Nintendo a distribué aujourd’hui un nouveau trailer du jeu visant à nous montrer, pour la première fois, la nouvelle aventure supplémentaire qui s’ajoutera avec cette relance: La fureur de Bowser.

La fureur de Bowser

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, dans ce nouveau voyage qui pour être indépendant du titre principal notre objectif ne sera autre que d’affronter un Bowser totalement hors de contrôle et qui a atteint une taille gigantesque, ce qui nous amènera à nous associer à Bowsy pour voyager une île pleine de sauts, de dangers, d’obstacles et de secrets. De plus, nous vous recommandons de regarder la bande-annonce jusqu’à la fin, car il y a une grosse surprise liée à Mario qui nous donne un bon indice sur la façon dont nous devrons mettre fin à ce méchant charismatique.

Le premier jeu de plateforme de Mario avec multijoueur en ligne

Super Mario 3D World + Bowser Fury En plus de cette nouvelle aventure, nous proposons le jeu Wii U complet avec l’étrange nouveauté comme, par exemple, l’inclusion pour la première fois d’un jeu de plateforme Mario de la possibilité de jouer en coopération en ligne avec jusqu’à trois autres joueurs. De toute évidence, la possibilité de profiter de votre multijoueur local reste.

Si vous souhaitez découvrir ce que nous avons pensé de cette aventure lors de son lancement initial sur Wii U, nous vous recommandons de jeter un œil à l’analyse que nous lui avons dédiée dans Vandal, où elle a obtenu un score exceptionnel et nous soulignons que c’est “un jeu de plateforme tout simplement génial: gentil, beau, divertissant, ingénieux, très complet et avec une coopérative amusante à faire rage, toute une leçon de design et de bon travail, comme Nintendo nous a l’habitude de faire dans ses meilleurs jeux “.