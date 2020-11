Sony Playstation 5 :

Nintendo a annoncé la suspension de certains services de Super Mario Maker pour Wii U, le jeu qui propose de concevoir des niveaux Super Mario avec une esthétique classique ou d’autres plus modernes; le titre a été adapté à la Nintendo 3DS et a eu une suite sur Nintendo Switch l’année dernière. Spécifique À compter du 31 mars 2021, les niveaux ne pourront plus être publiés dans Super Mario Maker pour Wii U. «Le même jour, le site Web de Super Mario Maker Bookmark sera également fermé», déclare Nintendo sur sa page espagnole. Bien sûr, il sera possible de continuer à jouer aux niveaux publiés avant la suspension du service.

“Afin de préparer la suspension de ces services en ligne, Super Mario Maker pour Wii U plus disponible à la vente sur le Nintendo eShop à partir du 13 janvier 2021. Malgré cela, il sera possible de télécharger à nouveau le jeu même après cette date “, et il est réitéré que cette décision n’affecte pas les services en ligne ou la disponibilité de Super Mario Maker 2 pour Nintendo Switch. “Nous tenons à remercier les joueurs d’avoir soutenu Super Mario Maker pour Wii U ces cinq années.”

En résumé, les fonctionnalités suivantes ne seront plus disponibles après le 31 mars:

Publication des niveaux dans Super Mario Maker pour Wii U. Le site Web de signets de Super Mario Maker. Pour cette raison, les fonctions de niveau mondial suivantes seront également indisponibles: mise à jour du classement des niveaux favoris et recherche des niveaux marqués. Un message d’erreur s’affiche lorsque vous essayez d’accéder à ces services suspendus après la date ci-dessus.

Vous êtes maintenant le créateur de Mario

“Super Mario Maker n’est peut-être pas le jeu auquel beaucoup s’attendaient pour fêter cet anniversaire, mais c’est certainement un titre très réussi pour se rappeler pourquoi le plombier Nintendo est là où il est, ce qui nous donne également la possibilité d’aller un peu plus loin. Super Mario Maker est un jeu amusant et complet, agréable que vous aimiez créer ou simplement jouer, et étonnamment accessible à tous », a-t-on compté dans son analyse. Si vous le souhaitez en version numérique, vous avez encore le temps de l’obtenir avant le 13 janvier 2021.