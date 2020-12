Sony Playstation 5 :

Hier, lors de l’Indie World Showcase de Nintendo dont vous pouvez lire le résumé en espagnol ici, Team Meat a annoncé que Super Meat Boy Forever à venir sur Switch le 23 décembre. Sa première dans l’hybride coïncidera avec son lancement sur PC, bien que les deux versions auront des exclusivités particulières: sur les ordinateurs, il ne peut être obtenu que via Epic Games Store, tandis que sur les consoles, il sera temporairement exclusif à Switch, de sorte que son lancement sur d’autres plates-formes est confirmé pour PS4, Xbox One, iOS et Android – à partir de janvier 2021.

Super Meat Boy Forever est un nouvel épisode de cette formule de plateforme frénétique et stimulante. Meat Boy et Bandage Girl sont les vedettes de ce jeu dans lequel l’objectif est de sauver leur fille, Pépite, des griffes du Dr Fetus. On peut s’attendre de ce nouveau chapitre à des sensations très similaires à l’original, avec des sections de sauts impossibles, des obstacles mortels et des défis avec des boss finaux plus compliqués que jamais.

Une expérience «complètement nouvelle»

Ceux, Tommy Refenes, programmeur de jeux et co-fondateur de Team Meat, a expliqué que ce jeu essaie de garder la flamme de l’original vivante mais en lui donnant une touche unique afin qu’elle ne soit pas perçue comme une simple répétition de cette formule à succès: “Super Meat Boy a été un énorme succès qui a changé ma vie pour toujours et les gens m’ont demandé une suite depuis des années, mais Je ne veux pas offrir plus de la même chose et régler. Meat Boy mérite plus que cela. Je voulais reconstruire Meat Boy à partir de zéro, de manière à ce qu’il puisse offrir une toute nouvelle expérience avec le même mouvement et les mêmes points addictifs que son prédécesseur. Je sais que cela a pris une éternité à faire, mais nous espérons que cela en vaut la peine. “

Super Meat Boy Forever sera ensuite présenté en première le 23 décembre sur Nintendo Switch et Epic Games Store. Sur les deux plates-formes, être temporairement exclusif, bien que prendre moins de temps pour sortir sur d’autres consoles -uniquement jusqu’en janvier 2021- que sur d’autres magasins PC, car dans Epic Games Store, il a une exclusivité d’un an.