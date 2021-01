Sony Playstation 5 :

Super Nintendo World ouvrira ses portes au Japon le 4 février 2021, mais Universal et Nintendo Ils font déjà la promotion de cet espace dédié aux licences d’entreprise -avec une attention particulière à Mario-. À la télévision japonaise, il est déjà possible de voir une publicité de 30 secondes où vous jetez un petit coup d’œil aux attractions de Mario Kart ou Yoshi, et met également en évidence avec des effets visuels l’interaction avec certains éléments décoratifs grâce au “Power-Up Band” a chaque visiteur dans le sourire.

速 報) #USJ 任天堂 CM 開始

■ 本 日 、 12 月 30 日 よ り 、 大阪 ・ 近畿 地方 で 、 ス ー パ ー ニ ン テ ン ド ー ワ ー ル ド の CM 放送 が 開始 し ま し た。 # WeAreMario ン ァ ニで 出 会 っ た 心 温 ま る 物語) (@ usj1) 30 décembre 2020

Shigeru Miyamoto, créateur de plusieurs licences Nintendo, a fait une présentation du parc, avec une attention particulière à l’interactivité avec les blocs Mario et autres secrets sur les murs de leurs attractions. Grâce à une application mobile, les visiteurs peuvent collecter des pièces, comme s’il s’agissait d’un jeu de plateforme.

Super Nintendo World était prévu pour l’été, mais la pandémie de coronavirus a retardé son achèvement et son ouverture. Maintenant, s’il n’y a pas d’événements imprévus – quelque chose qui ne devrait pas être exclu -, le parc situé à Osaka ouvrira ses portes dans un peu plus d’un mois.

Un espace qui recrée l’univers Mario

Monde Super Nintendo recréez Peach’s Castle et de nombreux autres éléments de la saga 2D et 3D. Par exemple, l’environnement est plein de plantes Piraa, de tuyaux qui mènent aux bâtiments, d’escaliers, de passerelles, de ponts, de détails tels que Toad’s House, des scénarios qui représentent les niveaux des jeux de plateforme du plombier tels que la crème glacée et la crème glacée. pré, et bien sûr de nombreux blocs de questions.