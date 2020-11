Sony Playstation 5 :

Dans cet article, HobbyConsolas pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il n’est pas nécessaire d’être un grand fan de Marvel pour aimer Spider-Man, l’un de ses super-héros les plus populaires depuis des décennies. Maintenant, il propose également sept films que vous pouvez avoir sur Blu-Ray et à des prix avantageux.

Petit à petit, Marvel élargit son univers cinématographique, en canalisant dans certains cas des franchises gérées par des tiers, dans le cas de Spider-Man, qui a déjà eu suffisamment de livraisons et connaît maintenant un redémarrage avec Tom Holland comme protagoniste, avec un succès notable en effet. .

Si vous les aimez tous, nous avons de bonnes nouvelles: Dans l’aperçu du Black Friday, Amazon a décidé de réduire le pack qui comprend les sept films sur Blu-Ray Pour seulement 27,50 euros de prix, une bonne affaire.

Ce pack comprend tous les films Spider-Man à ce jour, y compris les nouveaux films MCU de Tobey Maguire et Tom Holland.

Il y a ceux avec Tobey Maguire, Tom Garfield et bien sûr les nouveaux, qui sont déjà pleinement intégrés dans l’univers cinématographique Marvel et en plus de The Avengers, un club assez sélect.

La qualité Blu-Ray lui donne cependant un attrait particulier malheureusement ce n’est pas un steelbook, le format le plus prisé des collectionneurs. Dans tous les cas, c’est toujours un prix extraordinairement bon.

Ça oui, gardez à l’esprit que cette offre sera disponible jusqu’à épuisement des stocks, donc s’il est disponible lorsque vous lisez ceci, il serait conseillé de ne pas attendre le Black Friday en tant que tel car il ne baisse sûrement pas de prix.

Comme il n’atteint pas 29 euros de prix, il n’y a que deux options pour bénéficier de la livraison gratuite: la première est d’ajouter un accessoire à votre commande pour dépasser ce chiffre. La seconde est de profiter de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime, qui comprend non seulement la livraison express gratuite, mais vous donne également accès à Prime Video et à tous ses films.

C’est un bon achat si vous aimez les films de Spider-Man, une saga qui est élargie avec plus de titres tels que A New Universe, qui a connu un tel succès que Miles Morales est maintenant le protagoniste de l’un des jeux clés du lancement de la nouvelle PlayStation 5.

Vous pouvez maintenant vous inscrire à Disney + en Espagne. Il dispose d’un vaste catalogue de films et de séries, y compris tous ceux de Star Wars et de l’univers cinématographique Marvel.

Dans cet article, HobbyConsolas reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.