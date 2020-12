Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé.

JEU continuez avec votre Offres de l’Avent, une période promotionnelle de Noël au cours de laquelle nous pouvons trouver chaque jour une nouvelle réduction à la fois dans son réseau de magasins physiques en Espagne et via GAME.es. L’offre d’aujourd’hui ne concerne ni plus ni moins que Super Smash Bros.Ultimate pour Commutateur Nintendo.

Bien qu’il soit généralement au prix de 59,95 dans JEU, aujourd’hui, le dernier opus de la saga de combat populaire de Nintendo peut être acheté pour seulement 39,95 en version physique pour Switch. Cette offre est uniquement disponible aujourd’hui, Jeudi 17 décembre, et est limité à 1 700 unités.

Un jeu vidéo de 10

Super Smash Bros.Ultimate est le dernier grand épisode de la saga de Masahiro Sakurai, celui qui n’arrête pas non plus de recevoir du nouveau contenu sous forme de personnages, de décors, de costumes et bien plus encore. Un jeu vidéo très complet que dans Vandal on note 10 sur 10, disant de lui que “c’est tout ce dont nous pouvions rêver et plus encore. Un hommage gigantesque, complet, grand et écrasant au monde des jeux vidéo qui nous offre des heures infinies de plaisir à la fois seul et en compagnie de combat avec les personnages les plus emblématiques du jeu. histoire de ce passe-temps qui nous passionne tant “.