Jeux Supergiant a promis une mise à jour Hadès qui améliorer la traduction espagnole et d’autres langues roguelike non spécifiées. La traduction des plus de 300000 mots du script, du codex et des descriptions du jeu a été réalisée entre traducteurs professionnels et amateurs de la communauté, selon l’étude elle-même.

Ce que vous avez dit n’est pas exact. Nous avons travaillé simultanément avec une équipe de localisation professionnelle et des traducteurs communautaires pendant la production. Si vous rencontrez des problèmes dans le jeu, pensez à appuyer sur F10 pour les signaler ou à nous envoyer un e-mail via la page Contact de notre site Web.— Supergiant Games (@SupergiantGames) 12 janvier 2021

Mardi 12 janvier dernier, le traducteur de jeux vidéo @KWolframio s’est plaint sur le réseau social Twitter de la erreurs d’impression de la traduction espagnole du jeu, un message qui a été reproduit avec d’autres exemples de la façon dont le titre montre mots incomplets, mélanger l’anglais avec l’espagnol et omettre les mots en raison du manque d’espace dans la zone de texte.

C’est un mauvais niveau FFVII. pic.twitter.com/gUqeXeZyOV— Keru 👾🌿🎮 (@KWolframio) 12 janvier 2021

J’adore la demi-traduction d’Hadès pic.twitter.com/EXWFOTE6wZ— Eduardo (@ b3lTar) 4 juillet 2020

Sept erreurs dans une boîte de dialogue, SEPT. J’adore Hadès mais la traduction est TRES FAUX. pic.twitter.com/8oH8oC6Tm4 – Blue the Sad Spark (@BlueWildfire) 30 novembre 2020

Le studio également responsable de Bastion, Transistor et Pyre a expliqué que lors du développement du jeu, l’équipe de les traducteurs professionnels ont été “soutenus” par des amateurs et les membres de la communauté. Hades est sorti sur Nintendo Switch et PC en septembre de l’année dernière, mais il avait été Accès anticipé à la boutique Epic Games à partir de décembre 2018.

Avant les plaintes d’un autre traductrice qui a travaillé sur LEVEL-5, Jenn O’Donnell, qui a accusé l’étude d’avoir mis moins d’effort dans les traductions que dans les textes originaux En anglais, Supergiant a répondu: “Merci pour vos commentaires et nous sommes désolés d’apprendre que vous ressentez cela. La communauté des traducteurs a soutenu les efforts des traducteurs professionnels avec qui j’ai travaillé. Cela reflète la façon dont notre communauté a soutenu tous nos efforts tout au long de notre accès anticipé et a fait d’Hades ce qu’il est. “

Merci pour vos commentaires et nous sommes désolés de vous entendre dire cela. Nos traducteurs communautaires ont renforcé les efforts des traducteurs professionnels avec lesquels nous avons travaillé. Cela reflète la façon dont notre communauté a renforcé tous nos efforts tout au long de notre accès anticipé et a fait d’Hades ce qu’il est.— Supergiant Games (@SupergiantGames) 13 janvier 2021

Supergiant sur les erreurs de traduction de caractères non binaires: “Nous souhaitons apprendre et faire mieux”

L’année dernière, des joueurs espagnols, allemands et brésiliens se sont plaints dans le Discord officiel du jeu que le traductions à ces langues ne représentait pas correctement un caractère non binaire, Chaos. Dans les captures d’écran partagées par l’utilisateur @lu_hli, vous pouvez lire sur Greg Kasavin, scénariste et designer de Supergiant Games, dites: “[…] Nous avons relevé ces défis en traduisant nos jeux pendant quelques années. Même si vous n’avez pas tout le contexte des raisons pour lesquelles nous prenons les décisions que nous prenons, votre expérience est la vôtre et je comprends parfaitement que vous avez eu une expérience négative […] Étaient intéressé à apprendre et à faire mieux à mesure que nous avançons, quelque chose qui a été nécessaire à notre croissance et à notre survie en tant que petite équipe. “

Je ne sais pas s’ils se soucient du tout de la qualité de la traduction tbh … L’année dernière, les fans allemands espagnols et brésiliens ont soulevé la question de l’erreur de genre avec un caractère non binaire et tout ce que nous avons obtenu était une réponse non engageante qui a placé la responsabilité sur le public et que rien n’était changé pic.twitter.com/0WPG9PwkbB— * ⁷ um bâtard chaotique (@lu_hli) 14 janvier 2021

Alors que Supergiant Games vous n’avez pas spécifié quand la mise à jour sera publiée corrigeant supposément des erreurs de traduction, l’étude garantit que dans la version interne, ils sont déjà corrigés. Hades a été nominé pour le jeu de l’année aux Game Awards 2020, où il a remporté les prix du meilleur jeu indépendant et du meilleur jeu d’action; moins d’une semaine après sa création, le titre avait dépassé le million de jeux vendus. Chez Vandal, nous le considérons comme l’un des meilleurs jeux de 2020.