Sony Playstation 5 :

Bien que nous soyons déjà au milieu de 2021, Nintendo continue de célébrer le 35e anniversaire du lancement de Super Mario Bros.en lançant divers produits commémoratifs liés au plombier le plus emblématique et le plus célèbre du monde des jeux vidéo.. Sans surprise, la société vient d’annoncer qu’à partir du 12 février prochain et coïncidant avec le lancement de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera publié une édition spéciale Nintendo Switch en rouge et bleu qui représentent les couleurs des vêtements que le personnage moustachu porte habituellement.

La première édition dans une couleur autre que Nintendo Switch

Comme beaucoup d’entre vous le savent, L’édition Mario de Nintendo Switch est la première de toutes celles existantes qui nous offre une couleur différente pour la console, puisque ce qui varie généralement entre eux, ce sont les motifs du boîtier (comme Animal Crossing) et la couleur du Joy-Con.

Être un peu plus précis, Le Joy-Con inclus sera rouge avec des sangles bleues, le support des commandes sera bleu et la base et la console arriveront en rouge. De plus, un étui Nintendo Switch rouge et bleu sera également inclus qui comprendra un protecteur d’écran.

Anniversaire de Mario

De cette façon, Cette nouvelle édition de la console Nintendo actuelle rejoint d’autres produits commémorant le 35e anniversaire de Super Mario Bros. tels que Mario Kart Live: Home Circuit, l’édition spéciale de Super Mario de Game & Watch, la compilation de Super Mario 3D All-Stars ou le jeu addictif gratuit battle royale Super Mario Bros.35. Vous pouvez voir les images de ce modèle de la console dans cette même actualité et si vous souhaitez vous en procurer, vous pouvez d’ores et déjà le réserver chez TTDV.