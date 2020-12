Sony Playstation 5 :

La liste habituelle de sMatériel et logiciels de jeux vidéo les plus vendus au Japon de Famitsu avec les données correspondant au semaine du 14 au 20 décembre. Pendant ces jours dans le pays asiatique, comme en Espagne, il n’y a guère eu de nouveaux lancements car ils sont déjà plongés dans la campagne de Noël, ce qui nous laisse une image presque sans surprise, très similaire à la semaine dernière.

Dans le domaine des logiciels physiques, le jeu vidéo le plus vendu est redevenu Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban!, Un titre publié par Konami le mois dernier et déjà est en passe d’atteindre le million d’unités vendues. Dans le reste de la liste, petite surprise, puisque le reste des titres sont ceux qui sont habituellement présents dans ce classement: Animal Crossing: New Horizon, Ring Fit Adventure, Mario Kart 8 Deluxe

Cette semaine, il y a une nette prédominance des jeux Nintendo Switch, étant Cyberpunk 2077 Le seul titre PS4 à figurer sur la liste des 30 jeux les plus vendus au Japon.

Nintendo Switch bat ses propres records

Commutateur Nintendo indique clairement son leadership au Japon pour une autre semaine, et entre les nouvelles ventes de son modèle d’origine et la version Lite, il a ajouté 263304 unités qui valent la peine de surmonter la barrière de 17 millions de consoles vendues dans le pays asiatique; Il est à noter qu’il a dépassé les 15 millions en septembre, il y a à peine trois mois. Quant au reste des consoles, la famille PS5 a vendu 17578 unités, la PS4 a vendu 10 343 unités et La Xbox Series X / S a vendu 375 consoles en tout. Comme expliqué par Gematsu, le Japon continue d’afficher un manque de stock de consoles de nouvelle génération.

Les 30 jeux les plus vendus au Japon du 14 au 20 décembre

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban! (Konami. 19/11/20) 209.123 (964.207)[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 20/03/20) 95097 (6270353)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo. 18/10/19) 58 654 (2 028 444)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo. 28/04/17) 44 450 (3 388 984)[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo. 30/10/20) 40 359 (407 820)[NSW] Minecraft (Microsoft. 21/06/18) 35 165 (1 654 462)[NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo. 12/07/18) 33475 (3,959,987)[NSW] Super Mario Party (Nintendo. 05/10/18) 30046 (1687,940)[NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo. 18/09/20) 28 102 (455 469)[NSW] Jeux de clubhouse: 51 classiques mondiaux (Nintendo. 05/06/20) 24,502 (479,976)[NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass (The Pokemon Company. 15/11/19) [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity (Koei Tecmo. 20/11/20) [NSW] Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y Waiwai Gakuen Seikatsu (niveau 5, 17/12/20) 21147 (30590)[NSW] Épée / bouclier Pokemon (The Pokemon Company. 15/11/19) 21081 (3852055)[NSW] Splatoon 2 (version Bundle incluse) (Nintendo. 21/07/17) 19871 (3656361)[NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega. 10/12/20) 13 806 (40 152)[NSW] Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe (Nintendo. 01/11/19) 13 312 (964 088)[NSW] Family Trainer (Bandai Namco. 17/12/20) 13.189 (Nouveau)[NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo. 28/06/19) 12 897 (1 018 008)[NSW] Chute humaine à plat (Teyon Japon. 25/06/20) 10 496 (74 952)[NSW] Ace Angler: Version Nintendo Switch (Bandai Namco. 25/07/19) [NSW] Mario Kart Live: Home Circuit Mario Set / Luigi Set (Nintendo. 16/10/20) 9479 (116515)[NSW] Taiko no Tatsujin: Pack aventure rythmique (Bandai Namco. 26/11/20) 9533 (39876)[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo. 03/03/17) 9496 (1,714,135)[NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo. 27/10/17) 9,44 (2,166,425)[NSW] Derby Stallion (Game Addict.03 / 12/20) 9209 (100364)[NSW] Minecraft Dungeons Hero Edition (Microsoft. 08/09/20) 8946 (65 831)[PS4] Cyberpunk 2077 (Spike Chunsoft. 10/12/20) 7721 (112 408)[NSW] Sumikko Gurashi: Oheya no Sumi de Tabi Kibun Sugoroku (Nippon Columbia, 03/12/20) 6680 (17980)[NSW] Taiko no Tatsujin: Drum n Fun (Bandai Namco. 19/07/18) 6612 (545603)

Les consoles les plus vendues au Japon du 14 au 20 décembre

Switch 211725 (14045916) Switch Lite 51579 (3016285) PlayStation 5 15122 (196,099) PlayStation 4 10291 (7702754) PlayStation 5 Digital Edition 2456 (45863) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) 556 (1 749 048) Xbox Series X 268 (24699) Xbox Series S 107 (6,520) PlayStation 4 Pro 52 (1575418) Nouveau 3DS LL 27 (5,888,925) Xbox One X 17 (21069) Xbox One S 16 (93733)