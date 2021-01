Sony Playstation 5 :

L’agence Interpréter a consulté plus de 9000 utilisateurs américains pour leur demander de combien et de quelles consoles ils disposent actuellement. 25% des personnes interrogées affirment n’avoir qu’une seule Nintendo Switch, ce que l’entreprise interprète comme le fait que de plus en plus de personnes entrent dans le monde des jeux vidéo grâce à la console hybride.

Ceci est particulièrement intéressant par rapport à enquête de l’année dernière, dans laquelle 12% ont déclaré posséder une Nintendo Switch et aucune autre console. En un an, plus de deux fois plus de personnes interrogées ont acheté cet appareil, ce qui pour Interpréter signifie que l’hybride agit comme une passerelle à de nombreuses personnes qui auparavant ne se considéraient pas comme des joueurs.

Un best-seller qui attire de plus en plus de monde vers les jeux vidéo

Interpréter explique que, de son point de vue, Nintendo aide à «élargir» le marché des consoles, quelque chose de similaire à ce qu’il a déjà fait avec la Wii.. Ce n’est pas quelque chose qui nous prend par surprise, car tout au long de 2020, nous avons vu comment la Switch est devenue l’une des consoles les plus vendues de l’histoire. Cette entreprise compte cette perception et s’assure que en septembre, il a atteint 68 millions d’unités vendues dans le monde entier, ce que cela signifie une croissance de 64% par rapport aux données précédentes.

L’agence a également détecté un fort intérêt pour la PS5 et la Xbox Series X / S cette année, mais cela garantit toujours que l’élan de Nintendo Switch continuera à rendre la console plus attrayante pour les consommateurs par rapport aux machines de nouvelle génération.

Il y a aussi d’autres aspects qui interprètent les listes comme des facteurs possibles de cette croissance, y compris le lancement de Nintendo Switch Lite, un modèle de console moins cher et plus décontracté. D’un autre côté, il désigne le catalogue comme l’une des principales causes du fait que Switch agisse en tant que passerelle, car il a jeux “famille et occasionnels“comme Animal Crossing: New Horizons ou le hit Ring Fit Adventure.