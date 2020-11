Sony Playstation 5 :

Famitsu a publié son rapport sur les ventes de matériel et de logiciels de jeux vidéo au Japon, cette fois celui correspondant avec le semaine du 16 au 22 novembre, qui pour le pays asiatique est la gueule de bois du lancement de la PS5 et de la Xbox Series X / S, bien qu’en Espagne, cela corresponde à la semaine de sa mise en vente.

La semaine dernière, les jeux vidéo les plus vendus au Japon étaient deux nouveautés: Premièrement Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban! avec plus de 345000 unités vendues, et deuxièmement Hyrule Warriors: Age of Cataclysm avec plus de 173000 exemplaires vendus. Une autre nouvelle version qui s’est glissée dans la liste est de Batch le dernier rire, un pack de contenu Fortnite inspiré par les méchants de DC.

Celles-ci ont été les 10 jeux les plus vendus au Japon dans la semaine du 16 au 22 novembre:

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban! (Konami. 19/11/20) 345,697 (Nouveau)[NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity (Koei Tecmo. 20/11/20) 173,215 (Nouveau)[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 20/03/20) 37290 (6,011,308)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo. 18/10/19) 36069 (1843 792)[NSW] Fortnite: The Last Laugh Bundle (Warner Bros. Interactive Entertainment. 17/11/20) 31267 (Nouveau)[PS4] Call of Duty: Black Ops Cold War (SIE. 13/11/20) 25208 (109683)[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo. 30/10/20) 24 201 (294 548)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo. 28/04/17) 13 568 (3 274 793)[NSW] Super Mario Party (Nintendo. 05/10/18) 12 859 (1 608 870)[NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass (The Pokemon Company. 15/11/19) 11464 (43088)

Le commutateur revient en position haute avec force en raison du manque de stock de la prochaine génération

Quant aux ventes de consoles, le lancement de Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban! et Hyrule Warriors: Age of Cataclysm semble avoir donné le famille de commutateurs nintendo, qui s’est vendu plus que d’habitude avec 179143 unités vendues entre les deux consoles, la normale et la Lite. Cela lui a valu d’être la console la plus vendue de la semaine au Japon, pays où le manque de stock de PS5 et Xbox Series X / S affecte également: les consoles Sony se sont vendues 42891 unités entre les deux, alors que Microsoft a ajouté 3684 nouvelles machines vendu.

Celles-ci ont été les consoles les plus vendues au Japon dans la semaine du 16 au 22 novembre:

Commutateur 151092 (13366757) PlayStation 5 32335 (136236) Switch Lite 28 051 (2852642) PlayStation 5 Digital Edition 10 556 (24740) Xbox Series X 3026 (19273) PlayStation 4 2691 (7 676 800) Xbox Series S 658 (4 945) ) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) 565 (1,747,025) PlayStation 4 Pro 76 (1,575,176) Nouveau 3DS LL 23 (5,888,802) Xbox One X 12 (93,674) Xbox One S 17 (20,997)