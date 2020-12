Sony Playstation 5 :

Famitsu a publié son rapport hebdomadaire sur ventes de jeux vidéo et consoles au Japon, cette fois le correspondant à la semaine du 23 au 29 novembre. Au cours de cette période, il n’y a pratiquement pas eu de nouvelles versions qui ont eu un impact sur les ventes japonaises, ce qui montre que le titre le plus acheté par les utilisateurs était Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban!, Comme la semaine dernière.

La seule nouvelle version de la semaine a été Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack et il a réussi à se faufiler dans la liste avec plus de 15 500 unités vendus qui lui ont valu la sixième place. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, tous les jeux du Top 10 sont de Nintendo Switch à l’exception de Call of Duty: Black Ops Cold War, qui est de PS4.

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban! (Konami. 19/11/20) 126 729 (472 426)[NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity (Koei Tecmo. 20/11/20) 40,667 (213,882)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo. 18/10/19) 36019 (1 879 811)[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 20/03/20) 35389 (6046697)[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo. 30/10/20) 21 314 (315 862)[NSW] Taiko no Tatsujin: Pack d’aventures rythmiques (Bandai Namco. 26/11/20) 15,504 (Nouveau)[PS4] Call of Duty: Black Ops Cold War (SIE. 13/11/20) 14 688 (124 371)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo. 28/04/17) 14665 (3289458)[NSW] Fortnite: The Last Laugh Bundle (Warner Bros. Interactive Entertainment. 17/11/20) 14 147 (45 414)[NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass (The Pokemon Company. 15/11/19) 12370 (55458)

PS5 et Xbox Series X / S ont également des problèmes de stock au Japon

Quant aux consoles, Commutateur Nintendo Il a vendu 145178 consoles entre normal et Lite, reprenant ainsi la première place après le mouvement qui a produit le PS5 et Xbox Series X / S au Japon. Les consoles nouvelle génération souffrent du même problème dans le pays asiatique que sur d’autres marchés, comme l’Espagne: manque de stock. Sony a vendu 40459 consoles entre les deux modèles, et Microsoft a vendu 3593 consoles. Ce sont des chiffres similaires à ceux de la semaine dernière.

Ci-dessous vous pouvez voir le Liste complète Consoles les plus vendues au Japon pendant la semaine du 23 au 29 décembre:

Commutateur 117982 (13484,739) PlayStation 5 28202 (164438) Switch Lite 27196 (2879838) PlayStation 5 Digital Edition 12257 (36997) PlayStation 4 3581 (7,680,381) Xbox Series X 2584 (21857) Xbox Series S 1009 (5,954) ) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) 476 (1 747 501) PlayStation 4 Pro 63 (1 575 239) Nouveau 3DS LL 44 (5 888 846) Xbox One X 18 (21 015) Xbox One S 14 (93 688)