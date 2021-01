Sony Playstation 5 :

La console de nouvelle génération est arrivée fin 2020, lorsque PS5 et Xbox Series X / S ils ont fait irruption sur le marché espagnol et dans le monde entier. Cependant, les analystes sont plus enclins à penser que laissez la famille de consoles Nintendo Switch régner en maître sur les ventes de matériel au cours de cette 2021, alors qu’il avait déjà quatre ans sur le dos. De cette manière, ils prédisent que la mise en œuvre de un nouveau modèle Switch être en charge du pilotage des ventes de la plateforme hybride.

Nintendo Switch: la console qui vise à dominer les ventes de consoles en 2021

De GamesIndustry, ils font écho aux prévisions de deux analystes du secteur, Piers Harding-Rolls par Ampere Analysis et Dr Serkan Toto par Kantan Games. Les deux sont d’accord lorsqu’ils déclarent que la Nintendo Switch, qui est arrivée sur le marché en mars 2017, deviendra la plateforme gagnante en termes de vente de matériel. Le motif? L’arrivée d’une version “Pro” de Switch:

“J’espère que la famille d’appareils Switch de Nintendo sera à nouveau les consoles les plus vendues en 2021 après une année 2020 très forte “, a déclaré Harding-Rolls.” L’année dernière, je n’étais pas convaincu qu’il y aurait un nouveau modèle Switch phare en 2020, mais il est plus logique de publier une version mise à jour en 2021. Actuellement Je mélange une version mise à jour de Switch parmi mes prévisions pour 2021“.

“Il est plus judicieux de publier une version mise à jour en 2021”

En ce sens, Harding-Rolls espère que Switch vend environ 24 millions d’unités cette année, tout en augurant que les ventes combinées de PS5 et Xbox Series X / S atteignent 25 millions. La vérité est que la plate-forme Nintendo a connu de fortes ventes en raison du manque de stock des plates-formes Sony et Microsoft, tout comme les analystes l’avaient prédit à l’époque. Au Royaume-Uni, par exemple, les titres Switch ont le moins souffert de la baisse des chiffres de vente en décembre dernier.

Le Dr Serkan Toto de Kantan Games prédit que Nintendo sortira «Un modèle de commutateur renforcé en 4K» au cours de son prochain exercice, qui débutera en avril 2021. “Quiconque attend que le commutateur soit à court de courant en 2021 sera accueilli avec une amère déception”, a-t-il déclaré. “Switch sera également la console la plus vendue cette année, alimenté par plus de ses propres jeux, une mise à niveau matérielle, et le jeu deviendra un produit «lifestyle». “

Les derniers mouvements de Nintendo

Ce matin on apprenait que le Big N avait racheté le studio Next Level Games, créateurs de Luigi’s Mansion 3 et parents d’une dizaine de jeux qui sont sous l’aile de Nintendo. Avec cet accord, la firme japonaise espère fournir au studio de Vancouver «plus de ressources» et «une vitesse de développement et une qualité améliorées».