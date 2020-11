Sony Playstation 5 :

Gumi et Yomuneco ont annoncé que Swords of Gargantua, un jeu d’action avec des épées pour la réalité virtuelle, sera disponible sur PS4 pour PS VR le 8 décembre. Le jeu a été lancé en juin 2019 pour HTC VIVE, Oculus Rift et Oculus Quest et nous propose un mode de jeu solo ou coopératif en ligne avec trois autres joueurs. L’objectif est de surmonter différents étages de l’abîme de Tesseract et de vaincre Gargantua au niveau le plus profond, niveau 101.

À notre disposition, nous aurons différentes armes – épées à une et deux mains, haches, masses, boucliers, boomerangs, et ainsi de suite jusqu’à un total de 30 – et des compétences acquises à chaque nouveau jeu pour rendre le prochain un peu plus facile, car il est un développement roguelite avec des éléments aléatoires Donc ce n’est jamais exactement pareil Après la mort, et ils promettent que nous mourrons beaucoup, nous conservons toutes les armes, objets, pièces de monnaie et améliorations obtenus, et vous pouvez même combiner des armes pour créer des versions plus fortes qui vous aideront dans les affrontements les plus difficiles. En entreprise, nous pouvons utiliser le chat vocal. “Nous avons créé un monde où les joueurs pourront découvrir l’architecture à grande échelle construite pour les géants”, a déclaré Yomuneco à ses débuts.

Vos commandes sont l’épée et le bouclier

Les PS Move sont utilisés pour contrôler l’épée – ou l’arme actuelle – et le bouclier dans le monde virtuel. Chaque mouvement se reflète dans l’espace virtuelPlus vous frappez fort, plus vous infligez de dégâts, mais il faut aussi calculer le bon moment pour attaquer et contre-attaquer: “Manier une épée dans le monde de la réalité virtuelle est une expérience qui dépasse la réalité.”