Microsoft a publié une nouvelle publicité ou un court métrage dédié à la Xbox Series X dans le cadre de sa campagne Power Your Dreams., et le manager n’est autre que le réalisateur Taika Waititi, connu pour Thor: Ragnarok -et sa suite Thor: Love and Thunder- ou Jojo Rabbit, entre autres productions. Selon Xbox Wire, la vidéo est basée sur une étude réelle développée par la société, où divers membres de la communauté des joueurs – BlindGamerSteve, Emericagirl24, Stallion83, Odell Beckham Jr et Krystal Holmes (MoonLiteWolf) – ont été invités à participer à des expériences de jeu. rêves lucides après avoir joué à la Xbox Series X.

“Cette aventure pica capture l’esprit du processus d’enquête actuel, les profondeurs illimitées des rêves vibrants et détaillés de MoonLiteWolf, puis remet activement en question nos perceptions d’un personnage Xbox particulier tel que nous le connaissons.” Le personnage en question est le Master Chief, qui se révèle être un chat DJ.

Selon Microsoft, bientôt pour présenter plus de vidéos “inspirées par les rêves” avec le joueur de la NFL Odell Beckham Jr., l’artiste Quentin Deronzier ou les créateurs Stallion83, Johanna Jsokowska, Emericagirl24 et BlindGamerSteve.

Halo Infinite au printemps?

Halo Infinite joue dans cette annonce bien que le jeu arrivera plus tard, en 2021. En l’absence de date officielle, la dernière rumeur est au printemps. Bruce Thomas, acteur de la capture de mouvement de Master Chief, a laissé tomber cette fenêtre de lancement lors d’une interview au cours des derniers jours. Bien que de nombreux acteurs soient sceptiques sur les informations de Thomas, qui ne font pas partie du développement quotidien de 343 Industries, elles peuvent au moins donner une petite idée des projets actuels.