Takaya Imamura a annoncé qu’il quitterait Nintendo après 32 ans auquel il a participé à la conception de certains des personnages les plus connus de l’entreprise. “C’est mon dernier jour d’aller au travail. Je prends un selfie avec les bureaux vides. Je suppose que je ne reviendrai plus ici. Comme vous pouvez vous y attendre, ça me manque,” dit Imamura; Les bureaux sont vides de personnel travaillant à distance en raison de la pandémie de coronavirus.

最終 出 社日

空 っ ぽ の 会 社 と 自 撮 り (T ^ T)

も う こ こ に 入 る こ と が 無 い と 思 う と

や は り 寂 し い ‥

32 年 間 お 疲 れ 俺! pic.twitter.com/NS2weIklxO— 今 村 孝 矢 (@ sFO83Z2kaizn04z) 20 janvier 2021

Bien que son nom ne soit pas l’un des plus connus de Nintendo, il fait partie de l’entreprise depuis 1989, date à laquelle il est entré en tant que graphiste. Son premier projet était F-Zero, où il a conçu les véhicules, les pilotes et la bande dessinée apparaissant dans le manuel.. Plus tard, il a participé à la saga Star Fox où il s’est occupé de la conception de personnages graphiques non polygonaux. D’autres titres avec son empreinte sont Stunt Race FX, Donkey Kong (Game Boy) et plusieurs suites de Star Fox et F-Zero, y compris Star Fox 64, Star Fox Adventures, Star Fox Zero / Star Fox Guard, F-Zero GX , F-Zero Climax et plus encore.

Un autre rôle important dans sa carrière est The Legend of Zelda: Majora’s Mask de Nintendo 64., où il était le directeur artistique et responsable de l’atmosphère sombre de cette livraison; J’ai conçu le propre masque de Tingle, the Moon ou Majora.

Remerciements dans de nombreux jeux Nintendo

Depuis l’ère GameCube, Imamura a été un producteur principal ou un superviseur chez F-Zero et Star Fox, ainsi que l’un des directeurs du Nintendo EAD Group n ° 5, où il a dirigé la saga Steel Diver et Tank Troopers. Votre nom apparaît sur les remerciements spéciaux de nombreux jeux Nintendo, y compris The Legend of Zelda: The Wind Waker, Wii Play, Bayonetta 2 et la série Super Smash Bros., y compris la plus récente, Super Smash Bros.Ultimate, en tant que superviseur.