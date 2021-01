Sony Playstation 5 :

Take-Two Interactive a retiré le Offre d’achat Codemasters, la société spécialisée dans les jeux de conduite par lesquels ouils ont libéré 980 millions de dollars. La société qui regroupe sous son égide les labels Rockstar Games, 2K Games et Private Division a fait l’offre en novembre dernier, mais en décembre Electronic Arts a fait monter la barre à 1,2 milliard de dollars.

Selon VGC, Take-Two a retiré l’offre avec le consentement du conseil d’administration de la société. Le document où la firme a proposé d’acheter Codemasters comprenait une clause qui leur permet retirer l’offre si les spécialistes des jeux de conduite n’a pas tenu de réunion avec les actionnaires pour discuter de la question avant le mardi 12 janvier.

Jusqu’à ce moment, Take-Two envisageait ses options d’acquérir Codemasters, ont déclaré ses représentants après l’offre d’EA plus élevée pour le studio britannique. Malgré tout, dans le communiqué publié ce mercredi, la Strauss Zelnick Corporation n’exclut pas complètement de s’intéresser à nouveau à l’étude et ils assurent qu’ils chercheront d’autres sociétés possibles à acquérir.

<< Take-Two continue d'être une organisation très disciplinée et, avec son bilan solide, continue de Opportunités [de crecimiento] organique et inorganique sélectivement conçus pour améliorer la croissance à long terme de Take-Two et d’offrir des résultats à ses actionnaires “, disent-ils de l’entreprise dans un communiqué. Les entreprises ont tendance à se référer à la croissance organique comme à l’embauche d’employés pour augmenter leurs rangs et ceux de leurs études connexes; et avec une croissance organique à la acquisition de sociétés tierces.

EA et Codemasters veulent «diriger» le «divertissement au volant»

Electronic Arts et Codemasters clôtureront leur accord, sauf modifications de dernière minute, dans le premier trimestre de cette année. Gerhard Florin, président de la marque de jeux de course, a déclaré que les deux sociétés avaient un “ambition partagée de mener la catégorie des jeux de conduite”. Pour sa part, Andrew Wilson, PDG d’EA, a assuré que l’intention est “de mener une nouvelle ère de divertissement au volant” en faisant “développer nos sagas existantes”.