Yusuke tomizawaLe producteur de Tales of Arise s’est entretenu avec Weekly Famitsu pour faire la lumière sur l’état actuel du projet; La dernière fois que nous en avons entendu parler, c’est que sa sortie sur PS4, Xbox One et PC a été retardée indéfiniment en raison des maladies du coronavirus. Maintenant Tomizawa explique que le développement est déjà dans sa phase finale et qu’il ne faudra pas longtemps pour publier de nouvelles informations.

Le studio semble travailler dur pour obtenir la bonne qualité de Tales of Arise, et bien qu’ils prétendent être dans les derniers stades de développement, ils admettent également que Ils se remettent toujours du déséquilibre causé par le coronavirus dans le processus de travail de l’étude. En fait, les nouvelles vagues de contagion peuvent être un problème pour eux. Même ainsi, ils donneront bientôt plus d’informations, selon Tomizawa, quelque chose qu’il a également laissé tomber dans une diffusion récente pour le 25e anniversaire de la saga.

Un autre détail intéressant que le producteur a commenté est que Tales of Arise essaie d’amener les fans du monde entier à être fiers du résultat final; par là, le producteur veut dire que L’objectif de ce projet est d’avoir un niveau de qualité acceptable dans le monde entier, mais sans négliger le public japonais.

Aucune date de sortie en vue

Le retard de son lancement a été annoncé en juin et les raisons qui ont été expliquées à l’époque étaient liées au chaos que le coronavirus avait provoqué dans l’étude, où Il semble qu’ils n’aient pas fini de s’adapter au travail à distance imposé pendant les mois de détention.

A cette époque, aucune fenêtre de sortie n’était spécifiée pour Tales of Arise, qui n’était pas non plus marquée avant de retarder sa sortie. Ce qui a été dit, c’est que il ne sortira probablement pas avant 2021 et dans les derniers coups de l’année, nous pouvons tenir pour acquis que ces prévisions finiront par se réaliser. Il reste maintenant à savoir quand exactement l’année prochaine il sera lancé, bien que ses dirigeants aient déjà fait savoir qu’ils ne confirmeront rien tant qu’ils n’auront pas plus de détails à partager.