Crazy Taxi est l’une des franchises les plus connues de Sega, cependant, et malgré les demandes de retour des fans, ses suites modernes ont été limitées à une sorte de version pour appareils mobiles. C’est pour ça que Team6 Game Studios et Lion Castle ont vu une occasion en or de lancer Taxi Chaos, une sorte de successeur spirituel qui à venir le 23 février sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Taxi Chaos, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce disponible sous ces lignes, pourrait pratiquement passer pour une suite de la saga de conduite folle de Sega. En fait, la société est impliquée dans ce jeu, plus ou moins: Sega distribuer ce titre au Japon et en Asie, bien qu’ici en Espagne, il arrivera distribué par Mindscape, qui est responsable de sa publication en Europe.

Il aura une édition physique sur PS4, Xbox One et Switch

Les responsables ne parlent pas directement de la célèbre saga lorsqu’ils évoquent ses influences, mais la décrivent comme “une réinterprétation fraîche et moderne des jeux de taxi classiques” dans lequel “les conducteurs peuvent réaliser d’énormes profits en récupérant et en déposant des clients à la destination de leur choix”. Le taxi du chaos aura une grande ville à traverser, plusieurs chauffeurs au choix, différents types de taxis et divers personnages ramasser.

De nombreux mécanismes vus dans la vidéo sont également similaires à ceux déjà disponibles dans Crazy Taxi, et peuvent même être faire sauter le véhicule, effectuer des cascades et trouver des raccourcis sur les toits de la ville. La prise de vue de la caméra, le style visuel, les personnages, la flèche qui indique la direction Tout est très similaire aux jeux Sega, mais il ne semble pas que la société ait un problème de plagiat si vous le distribuez sur le marché asiatique.

En principe, son lancement sera numérique, bien que des éditions physiques pour chacune de ses plates-formes apparaissent également sur le site. Pour le moment, il semble que sera lancé au format physique dans certains pays, sans préciser si l’Espagne en fait partie.