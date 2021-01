Sony Playstation 5 :

Mauvaise nouvelle pour les fans de Ryu hayabusa, le protagoniste ninja emblématique de la saga Gaiden ninja: Équipe ninja vient de confirmer qu’aujourd’hui Ils ne travaillent sur aucun jeu vidéo de la série, il ne semble donc pas que nous pourrons bientôt profiter d’un nouvel opus.

Il n’y a pas de projet pour un nouveau Ninja Gaiden, mais Team Ninja veut le faire

C’est quelque chose qui a été confirmé par lui-même Fumihiko yasuda, le réalisateur de la série, qui est revenu pour commenter qu’il adorerait travailler un jour sur un nouveau titre de la série: “Il n’y a actuellement aucun projet, mais j’ai toujours voulu faire un nouvel opus de la série, j’attends donc que l’occasion se présente!“.

Alors que Yasuda attend la chance de travailler sur un nouveau Ninja Gaiden, la vérité est que La saga a disparu depuis 2012, lorsque Ninja Gaiden 3 est sorti (2013 si l’on prend en compte sa version améliorée, Razor’s Edge), un titre réalisé par cette création après le départ de Tomonobu Itagaki de Koei Tecmo, le principal responsable de la résurrection de la série sur Xbox après des années d’absence.

Notamment Yasuda a également été le directeur de Nioh et de sa suite, on ne peut donc pas dire qu’il n’ait pas été occupé ces derniers temps, nous proposant deux aventures qui ont été plébiscitées par la critique et le public.

En fait, j’en ai profité pour commenter que aucun projet d’amener Nioh sur Xbox One ou Xbox Series X / S non plus, mais que faire si un jour ils le font un nouveau Ninja Gaiden sort sur les consoles Microsoft pour la longue histoire que la série a avec la marque.

Enfin, il faut dire que l’espoir est la dernière chose à perdre, car Yasuda et son équipe sont bien conscients que les jeux ninja sont de retour à la mode: «On sait que certains fans préfèrent un Ninja Gaiden à Nioh 2. Maintenant, nous regardons beaucoup de jeux de ninja comme Sekiro: Shadows Die Twice et nous voyons beaucoup d’inspiration en eux, alors j’espère pouvoir vous apporter de bonnes nouvelles un jour.“.