Sony Playstation 5 :

Au début de l’année Techland a annoncé le retard de Dying Light 2, confirmant qu’il n’arriverait pas au printemps 2020 comme prévu. Plus tard, au milieu de l’année, le concepteur en chef du jeu a assuré que le développement était déjà dans sa phase finale et que la date de lancement sera annoncée sous peu. Cela ne s’est jamais produit et maintenant, à l’approche de la fin de 2020, l’étude vise à 2021 pour publier l’actualité du projet.

Ils l’ont fait via un canal pas trop ouvert: leur Discord officiel. Là, l’un des responsables de la communication de l’étude a publié un message accompagnant l’image que vous pouvez voir illustrant cette actualité: “Bonnes vacances de la part de l’équipe Dying Light! Nous avons hâte de vous dire comment se déroule le développement du jeu . Nous aurons plus de nouvelles pour Dying Light 2 dans l’année qui va commencer!“.

Peu de nouvelles après le retard

Depuis que le retard a été annoncé nous savons très peu de choses sur l’avancement de ce nouveau projet Techland -En plus de profiter du lancer de rayons de la nouvelle génération et qui aura très probablement une réponse hépatique dans la PS5 DualSense- bien que son processus de production n’a pas été sans controverse: un média polonais a diffusé des déclarations présumées de travailleurs anonymes affirmant que le développement de Dying Light 2 était “désastre complet” et que “les mécaniciens n’arrêtent pas de changer. Le moral de l’équipe est aux heures creuses et les patrons ne savent pas ce qu’ils font“.

L’entreprise s’est imposée se défendre contre ces accusations expliquant que “l’article susmentionné comprend diverses opinions, de nos employés et de sources anonymes. Chaque opinion compte pour nous et nous analyserons soigneusement tous les sujets abordés”, tandis que sur le développement du jeu, ils ont dit que “Il progresse selon le plan interne que nous avons revu en début d’année”. Après cette bosse, la société a également annoncé le cessation de la collaboration avec le concepteur narratif Chris Avellone après les accusations de harcèlement sexuel.