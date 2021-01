Sony Playstation 5 :

Divertissement Klei, responsable de Don’t Starve et Mark of the Ninja, a annoncé que Le géant chinois Tencent acquerra la majorité des parts du studio. Ceci, en principe, n’affectera pas la liberté de création ou l’autonomie des développeurs, comme l’explique le fondateur, Jaime “Bigfoot” Cheng, dans un article expliquant les détails de cette acquisition.

“Il y a des changements ennuyeux dans la comptabilité que nous devrons ajuster. Au-delà, continuez à mener l’étude comme avant, aucun changement d’équipement, de projets ou d’autres opérations“Cheng écrit dans un article de FAQ publié sur le site officiel de Klei Entertainment. Plus précisément, c’est la réponse qu’il a donnée à la question personnelle de” qu’est-ce qui va changer? “

“Tencent est le seul qui nous permet de garder le contrôle que nous demandons”

Concernant les raisons de cette acquisition, le responsable de l’étude explique que depuis 15 ans que Klei Entertainment est actif, ils ont opéré “de nombreux changements” pour s’adapter aux hauts et aux bas de l’industrie. Cheng dit que son intention a toujours été de «permettre aux gens de faire leur meilleur travail créatif». afin qu’ils puissent «apprendre et grandir sans se soucier des finances et profiter de leur vie au-delà des études», en indiquant clairement que cela n’a pas changé.

Ce n’est pas la première fois que Klei Entertainment et Tencent collaborent, puisque la société asiatique a aidé l’étude à amener Don’t Starve sur le marché chinois via la plate-forme WeGame, ouvrant une relation qui s’est également forgée avec le lancement de la version mobile de Don’t Starve: Newhome pour ce pays.

«Nous avons recherché de nombreuses entreprises différentes (…) Tencent est le seul avec lequel nous sentons que nous pouvons conserver le niveau de contrôle que nous demandons“explique le directeur du studio dans l’article.” Nous travaillons avec Tencent depuis plusieurs années et même là où nous n’étions pas d’accord, ils ont toujours montré le désir de travailler avec nous pour trouver la meilleure solution pour chacun. “

Klei Entertainment n’est pas la seule entreprise dans laquelle Tencent a investi: Grande technologie La Chine détient des parts des principales marques de jeux vidéoDes jeux épiques à Supercell en passant par Bluehole et même Ubisoft et Activision Blizzard. Son dernier achat majeur était Leyou Technologies, propriétaire de Digital Extremes et Splash Damage.