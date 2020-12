Sony Playstation 5 :

Cet été, nous avons appris que plusieurs entreprises étaient intéressées à acheter Leyou Technologies, propriétaire de Digital Extremes, Splash Damage, Certain Affinity (dont elle a 20% et option d’achat après 2020), Athlon Games (éditeur), Kingmaker et Radiance Games, c’est-à-dire les créateurs de Warframe, Dirty Bomb, Gears Tactics et des collaborateurs dans les aspects multijoueurs de Halo, Doom et Call of Duty. Tencent était celui avec la plus avancée de ces conversations et l’accord est officiel. Nous vous rappelons que le géant chinois contrôle 11,5% de PUBG Corp., 40% d’Epic Games et 100% de Riot Games, entre autres studios. En 2018, Leyou a annoncé une collaboration entre Athlon Games et Middle-earth Enterprises pour développer un jeu gratuit basé sur Le Seigneur des Anneaux -Le Seigneur des Anneaux-, un projet auquel Amazon a rejoint en 2019.

Plusieurs des nouvelles équipes, désormais détenues par Tencent, ont rassuré les fans sur les changements possibles que cela pourrait apporter. Digital Extremes a déclaré à propos de l’achat que l’un de ses piliers est la transparence et cela avec l’achat Les créateurs de Warframe resteront indépendants sur les aspects créatifs, aucun changement à votre jeu ou à votre façon de travailler. De plus, ils anticipent des surprises pour 2021.

Richard Jolly, co-fondateur de Splash Damage, a également exprimé sa satisfaction à l’égard de la nouvelle et la décrit comme “une nouvelle phase pour notre studio, avec un catalogue étonnant de jeux ambitieux”. Ils continueront également à travailler de manière indépendante, mais espèrent tirer parti de l’expertise de la famille Tencent pour créer de plus grands jeux. “Nous aurons beaucoup plus à dire sur tout cela l’année prochaine.”

Autres études faisant partie de Tencent

La liste des studios acquis par Tencent est longue et comprend, en plus de ceux mentionnés, Funcom, Sharkmob, 80% de Grinding Gear Games, près de 84% de Supercell, 20% de Marvelous, plus de 18% d’iDreamSky, 5% de Century Huatong, presque le 18% de Netmarble, 15% de Glu Mobile, près de 15% de Kakao, 9% de Frontier Developments, 5% d’Activision Blizzard, Paradox Interactive et Ubisoft, en plus d’autres intérêts minoritaires dans Yager Development et Miniclip. Ils ont également annoncé un investissement dans PlatinumGames pour auto-publier des jeux, bien que cela n’affecte pas leur indépendance.