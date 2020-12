Sony Playstation 5 :

L’éditeur Reef Entertainment et le développeur Teyon ont annoncé Terminator: Resistance Enhanced, une version améliorée de l’original qui Il sera mis en vente sur PS5 le 26 mars prochain. Il sera disponible en deux éditions, une édition standard et une édition collector, et comprendra diverses améliorations graphiques et de performances. C’est vrai, ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 peuvent mise à jour gratuitement à cette version nouvelle génération.

Terminator: Resistance Enhanced arrive sur PS5 avec des améliorations du framerate, une meilleure finition graphique et des temps de chargement plus rapides. Soyez compatible avec la résolution 4K à 60 ips. De plus, cette nouvelle version capitalisera également sur la réponse hépatique du DualSense, Le contrôleur de console de nouvelle génération de Sony. Profiter de la relance intégrera également les mises à jour qui ont été publiées tout au long de cette période dans la version PC, qui comprend le Mode infiltrateur.

Deux éditions et un nouveau DLC à l’été 2021

La édition standard Le jeu sortira en version numérique et physique. Il y aura également un Edition collector Il doit inclure un steelbook, la bande dessinée Zero Day (avec texte en anglais), quatre illustrations physiques de personnages et une boîte de collection, en plus du jeu physique. Il n’a pas encore été confirmé quel sera le prix de l’une ou l’autre de ces deux éditions.

Un peu plus tard, un nouvelle extension avec contenu narratif. C’est un nouveau DLC dont rien n’a encore été précisé, mais dont nous savons qu’il sera publié à l’été 2021 sur PS5 et PC.

Terminator: Resistance, l’original sur lequel cette réédition est basée, sortira fin 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Dans notre analyse, nous avons dit de lui que «c’est un jeu qui comprend parfois que le joueur est très vulnérable aux T-800 et qu’il est parfois plus amusant d’attendre de voir le terminateur passer que d’appuyer sur la gâchette. Quand il se rapproche le plus de la terreur, c’est quand il est plus fidèle aux deux premiers Terminators, plus encore que toutes les suites cinématographiques qui sont venues plus tard. “