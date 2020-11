Sony Playstation 5 :

Le clan lumineux est devenu la première équipe à surmonter le Raid de la crypte de pierre profonde extrait de Destiny 2: Beyond the Light. Bungie organise généralement un course de raid où les meilleures équipes de six joueurs du monde entier s’affrontent pour relever le défi dans des conditions difficiles.

Après vérification, nous sommes fiers de féliciter nos gagnants de Deep Stone Crypt World First du clan Luminous! 💠 Aoterra

💠 Griffe

💠 Flux

💠 Schendzie

💠 Danseurs de siège

💠 Sotosolice pic.twitter.com/3a6GJPi7oK— Bungie (@Bungie) 22 novembre 2020

La même chose s’est produite avec la première du raid de la nouvelle extension samedi 21 novembre, qui a été achevée environ six heures après sa sortie, rapporte Kotaku. Cela a fait avancer l’histoire du jeu pour tous les joueurs, débloquer de nouvelles missions, activités et autres contenus de l’extension.

Les raids du destin sont activités pour six joueurs où la coordination entre les participants et le raisonnement rapide sont essentiels, puisqu’il s’agit d’une série d’affrontements contre des boss finaux et d’énigmes complexes dont la solution est généralement un peu compliquée tout en suivant une logique interne pour l’ensemble de l’activité.

Dans ce cas, l’objectif du raid était d’empêcher installations souterraines en Europe, le nouveau destin, tomberait sous le contrôle de la Maison du Salut des Déchus. La résolution de ce conflit est racontée avec un scène de film qui sera affiché à tous les joueurs qui se connectent au jeu.

Contenu débloqué pour tous les joueurs

Les joueurs de Beyond the Light pourront accéder deux nouvelles missions, un de Variks et un de l’inconnu, plus un mission exotique pour obtenir l’épée Désolé. Débloquez également plus Missions de sabotage des Variks et un nouveau commence activité en Europe, les zones Eclipse, où les débris d’une station spatiale tombent à différents points du satellite.

⚠️SPOILERS⚠️ “JE SUIS DANS L’ESPACE!” – @TheTeawrex pic.twitter.com/Sy5v7sOw77— Destiny 2 (@DestinyTheGame) 21 novembre 2020

Les équipes qui ont participé à la course de raid ont dû la compléter avec 20 points de puissance ci-dessous recommandés pour chaque rencontre, avec la puissance de l’artefact désactivée et avec un plafond de puissance pour le boss final de 1230. Ce le mode défi a duré 24 heures, donc les joueurs qui veulent relever le défi n’auront pas ces limitations.

La crypte de pierre profonde vous attend. Bonne chance dans la course à la première mondiale, Guardians.https: //t.co/jVpOkau1OH pic.twitter.com/5W4pHyomCA— Destiny 2 (@DestinyTheGame) 21 novembre 2020

Destiny 2: Au-delà de la lumière 10 novembre pour PC, PS4 et Xbox One. Les versions optimisées pour Xbox Series X / S et PS5 seront lancées le 8 décembre.