Teruyuki Toriyama, producteur de Demon’s Souls Remake, Bloodborne et Soul Sacrifice, entre autres, a annoncé que quitter le studio japonais de Sony fin décembre. Il l’a fait avec une déclaration qu’il a publiée sur son compte Twitter personnel ce matin, quelques semaines après un autre des principaux responsables de l’étude, Keiichiro Toyama, laissez également votre message.

“Quittez Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Japan Studio à la fin du mois de décembre. À tous les utilisateurs qui ont soutenu Japan Studio jusqu’à présent, merci beaucoup! Je continuerai dans l’industrie avec le défi de créer de nouvelles adresses IP de jeux vidéo avec ma nouvelle entreprise, donc je vous demande de maintenir votre soutien », a expliqué Toriyama dans sa brève déclaration, que vous pouvez voir insérée sous ces lignes.

Je quitterai SIE WWS JAPAN Studio fin décembre. À tous les utilisateurs qui ont soutenu JAPAN Studio jusqu’à présent, merci beaucoup! Je continuerai de relever le défi de créer de nouvelles adresses IP de jeu dans ma nouvelle entreprise et je vous demande votre soutien continu. # JAPANStudio— 鳥 山 晃 之 (Teruyuki Toriyama) | SIE JAPAN Studio (@TORIYAMA_SIE) 24 décembre 2020

Quitte Japan Studio pour créer sa nouvelle société

Ainsi, le réalisateur a confirmé que son chemin dans l’industrie se poursuit, mais qui se sépare de celui de Japan Studio. Il prétend travailler sur de nouvelles franchises avec sa nouvelle société, mais n’a pas encore annoncé le nom de son nouveau studio ou les types de jeux que son équipe tentera de produire.

Le plus drôle est que Toriyama a quitté Japan Studio pour les mêmes raisons que Keiichiro Toyama: pour démarrer votre propre entreprise de jeux vidéo et créer vos propres œuvres. Le réalisateur de jeux comme Silent Hill ou Gravity Rush a quitté Japan Studio pour fonder Studio de jeux bokeh avec plusieurs amis qui, selon lui, poursuivent sa même perspective créative. Ce nouveau studio travaille sur un jeu d’aventure avec des notes d’horreur qui sera mis en vente en 2023 pour diverses plates-formes.

Teruyuki Toriyama et Keiichiro Toyama Ils ne sont pas les seuls à avoir quitté Japan Studio après la sortie de Demon’s Souls Remake, titre dans lequel ce studio a collaboré avec Bluepoint Games, mais Kazunobu Sato et Junya Okura ont également quitté leur poste., qui a rejoint Toyama pour fonder Bokeh Game Studio.

Japon Studio a publié de grandes œuvres exclusives de consoles PlayStation: Sous son label, des titres tels que The Last Guardian, LocoRoco, Gravity Rush, Bloodborne ou ICO ont été développés. Ils ont également collaboré à la réédition des jeux Fumito Ueda et From Software avec Bluepoint, qui en plus de développer le remake de Demon’s Souls a également travaillé sur Shadows of the Colossus.